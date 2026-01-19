OPPO K15 Turbo con ventola integrata: ormai i Gaming Phone sono usciti dalla nicchia

Il mondo degli smartphone è sempre stato particolarmente competitivo: fatta eccezione per i grandi nomi inamovibili dalla vetta delle classifiche, il resto dei comuni mortali ha dovuto trovate soluzioni sempre nuove per restare a galla o consolidare la propria posizione.

La prova è nei prossimi OPPO K15 Turbo e Turbo Pro: la serie attinge a piene mani dal mondo dei Gaming Phone e con la nuova generazione dovrebbe continuare a proporre una delle caratteristiche della fascia premium.

OPPO K15 Turbo e Turbo Pro con ventola di raffreddamento: cosa sappiamo dei nuovi modelli della serie

OPPO K13 Turbo – Crediti: OPPO

Nel clima di competitività attuale, i trend tech giocano un ruolo chiave: l’ultima novità che è ormai diventata alla mercé di tanti arriva dalla nicchia dei Gaming Phone. Sempre più brand stanno lanciato i propri smartphone da gioco e la ventola di raffreddamento è passata dall’essere un’aggiunta speciale ed un must have.

REDMAGIC 11 Pro è l’ultimo di una lunga tradizione per il brand cinese, che stavolta ha superato sé stesso introducendo una scocca impermeabile IPX8. Tuttavia il momento di gloria è durato poco: la gamma Honor Win presenta ventola e resistenza a polvere ed acqua, mentre iQOO 15 Ultra avrà un sistema attivo che si preannuncia di alto livello.

Si vocifera anche di OnePlus Ace 6 Turbo, sempre con le medesime caratteristiche. Gli elementi tipici dei Gaming Phone ormai sono sdoganati ed appartengono anche agli smartphone tradizionali, perfino a quelli di fascia media e medio-alta come gli attuali K13 Turbo e K13 Turbo Pro – IP69 e con ventolina fisica.

Stando a quanto rivelato dall’insider Digital Chat Station possiamo aspettarci lo stesso anche da OPPO K15 Turbo Pro: il device avrebbe a bordo il Dimensity 9500s, abbinato ad uno schermo piatto da 6,78″ 1.5K. Tra le altre specifiche anche una batteria di grandi dimensioni e la presenza di una ventola di raffreddamento, unita ad una scocca impermeabile. La feature sarebbe presente anche a bordo del fratello minore OPPO K15 Turbo.

Il lancio dovrebbe avvenire nel corso del primo trimestre, quindi non resta che attendere ulteriori dettagli.