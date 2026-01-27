OPPO Find X9s sarà piccolo ma fenomenale, con due fotocamere da 200 MP

I primi mesi dell’anno vedranno il debutto di varie novità per il produttore cinese, tra Camera Phone e pieghevoli. In mezzo a questi modelli top ci sarà spazio anche per il piccolo della famiglia, OPPO Find X9s – forse accompagnato anche da una variante Plus.

Nonostante il formato compatto il dispositivo dovrebbe integrare ben due fotocamere da 200 MP, un salto di qualità non indifferente rispetto al predecessore. Aspettando di saperne di più – magari in via ufficiale – eccolo nella prima immagine dal vivo (frutto di un leak).

OPPO Find X9s nella prima immagine leak: ecco come potrebbe essere il design del nuovo modello

Crediti: Weibo

In base a quanto emerso dallo scatto condiviso sul social cinese Weibo, sembra che OPPO Find X9s cambierà stile. OPPO Find X8s è dotato di un ampio modulo fotografico circolare, proprio come i fratelli Find X8 e X8 Pro. Il passaggio alla nuova generazione ha segnato un cambio di look per la gamma, introducendo un modulo fotografico squadrato.

Find X9 e X9 Pro presentano questo design e dalla foto rubata sembra che anche il piccolo X9s adotterà la medesima estetica. Il dispositivo è protetto da una cover per celare il look, quindi il massimo che abbiamo adesso è il concept render che trovate qui sotto.

Crediti: Weibo

L’altra novità riguarda il comparto fotografico, come anticipato in apertura: è da tempo che si parla di una fotocamera potenziata con un sensore da 200 MP e un teleobiettivo periscopico da 200 MP, affiancati da un ultra-wide da 50 MP. Ricordiamo che Find X8s monta un trittico da 50 + 50 + 50 MP con un tele standard.

Di seguito trovate un’anticipazione della scheda tecnica, da prendere con cautela fino al lancio – previsto per il primo trimestre dell’anno. Tra le altre novità in arrivo segnaliamo anche il Camera Phone Find X9 Ultra e il pieghevole Find N6.

Scheda tecnica presunta