OPPO cala il tris: Find X9 Ultra, X9s e Find N6 in arrivo in versione Global

Dopo il lancio dei nuovi modelli della serie Find e Reno, anche in Italia, il produttore cinese non ha ancora finito. Nella prima metà dell’anno sono previsti ben tre modelli, ciascuno con le sue peculiarità. Inoltre pare che OPPO Find X9 Ultra, Find X9s e Find N6 arriveranno anche in versione Global ed ora un insider svela il periodo d’uscita e le colorazioni disponibili.

OPPO Find X9 Ultra, Find X9s e Find N6: tutte le novità in arrivo nei mercati Global

Il presunto Find X9 Ultra – Crediti: Smartprix

Il prossimo OPPO Find X9 Ultra non ha bisogno di presentazioni per i fan del brand: si tratta del Camera Phone di ultima generazione, destinato a competere con Xiaomi 17 Ultra, Galaxy S26 Ultra e tutti gli altri rivali.

Solitamente limitato al mercato cinese, quest’anno il modello Ultra dovrebbe fare capolino anche Global – resta solo da vedere se arriverà in Italia. Si vocifera di tre colorazioni (Orange, Black e Brown) mentre per il lancio si guarda al secondo trimestre dell’anno.

OPPO Find X9s potrebbe essere la vera sorpresa di inizio 2026: pare infatti che avremo a che fare con un top di gamma compatto, ma con velleità da Camera Phone. Il “piccolo” – da 6,32″ – avrebbe dalla sua un comparto con doppio sensore da 200 MP, per l’obiettivo principale e il tele periscopico.

Anche in questo caso il debutto internazionale dovrebbe avvenire nel secondo trimestre, nei colori Titanium, Orange e Blue.

Infine ci sarà il pieghevole OPPO Find N6, il primo della categoria con Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il dispositivo dovrebbe offrire una fotocamera da 200 MP mentre il lancio sarebbe fissato per marzo in mercati Global selezionati – nei colori Titanium e Orange.

Avrete notato tutti la comparsa del colore arancione, onnipresente nel catalogo dei nuovi modelli dei brand cinesi. Inutile dire che si tratta di un’ispirazione legata a Cupertino e alla nuova tonalità di iPhone 17 Pro e Pro Max.

Per ora OPPO non ha ancora annunciato nessuno di questi modelli, quindi bisognerà pazientare. Inoltre non sappiamo se arriveranno in Italia: non resta che tenere le dita incrociate. Quale di questi nuovi Find vorreste vedere da noi?