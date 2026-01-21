OPPO Find X9 Ultra paparazzato dal vivo con un teleobiettivo esterno enorme

Il confine tra la fotografia professionale e quella mobile sta diventando sempre più sottile, e sembra che OPPO sia intenzionata a sferrare un colpo decisivo per abbatterlo definitivamente.

Mentre il mondo della tecnologia attende con impazienza il mese di marzo, periodo in cui si vocifera avverrà il lancio ufficiale del nuovo flagship dell’azienda, il web è già in fermento.

Sebbene il produttore cinese non abbia ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, una serie di indiscrezioni sta delineando il profilo di quello che potrebbe essere il camera phone definitivo.

Le ultime immagini trapelate in rete, infatti, mostrano il presunto OPPO Find X9 Ultra in una veste del tutto inedita, equipaggiato con un teleobiettivo esterno di dimensioni imponenti.

OPPO Find X9 Ultra, avvistato con extender da 300 mm

Crediti: Wang Tengxiao / Weibo Crediti: Wang Tengxiao / Weibo Crediti: Wang Tengxiao / Weibo Crediti: Wang Tengxiao / Weibo

Le immagini, diffuse originariamente da un informatore sulla piattaforma social cinese Weibo, non si limitano a mostrare il dispositivo nudo e crudo, ma lo ritraggono con addosso un vero e proprio kit fotografico avanzato.

Gli scatti “rubati” dal vivo rivelano un sistema complesso composto da una custodia dedicata e un’impugnatura (camera grip) progettata per migliorare l’ergonomia durante lo scatto, trasformando l’esperienza d’uso in qualcosa di molto simile a quella di una fotocamera compatta di fascia alta.

Il kit sembra essere molto simile a quello presentato per su OPPO Find X9 Pro e Vivo X300 Pro.

Tuttavia, l’elemento che catalizza l’attenzione è senza dubbio l’estensione ottica montata sul retro. Si tratta di un convertitore teleobiettivo esterno che appare massiccio e che, secondo le immagini, offre una lunghezza focale di 300 mm.

L’autorevole leaker Digital Chat Station ha ribadito questa specifica tecnica, sottolineando come tale lunghezza focale sia attualmente la più alta nell’industria.

Resta tuttavia un alone di mistero sul funzionamento tecnico preciso: le fughe di notizie non specificano ancora su quale delle fotocamere interne del dispositivo andrà ad agire questo kit ottico, lasciando agli appassionati il piacere della speculazione fino alla presentazione ufficiale.

Una marea di pulsanti e due teleobiettivi

Al di là dell’impressionante ottica esterna, le immagini offrono spunti interessanti anche sul design intrinseco dello smartphone. Il presunto OPPO Find X9 Ultra sembra abbandonare le curve pronunciate per abbracciare un display dal design piatto, una scelta stilistica che spesso incontra il favore di chi utilizza il dispositivo per la creazione di contenuti e la post-produzione in mobilità.

Un altro dettaglio che non è sfuggito agli occhi più attenti è la presenza di molteplici pulsanti fisici posizionati sul lato destro della scocca.

La loro disposizione e quantità suggeriscono che non servano solo per l’accensione o il volume, ma che possano essere dedicati a controlli fotografici manuali, come lo scatto o la regolazione dello zoom, rafforzando ulteriormente l’identità del dispositivo come strumento per fotografi.

L’accessorio esterno da 300 mm non è che la punta dell’iceberg di un comparto fotografico che si preannuncia stellare anche senza moduli aggiuntivi.

Le aspettative per l’OPPO Find X9 Ultra sono altissime: si prevede infatti che il dispositivo integri una configurazione a doppio teleobiettivo per garantire versatilità in ogni condizione di scatto.

Secondo i rumor più accreditati, il sistema includerà un sensore teleobiettivo da ben 200 MP con zoom ottico 3x, ideale per ritratti ad altissima definizione, affiancato da un secondo sensore da 50 MP capace di uno zoom ottico 10x.