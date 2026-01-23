OPPO Find X9 Ultra avrà un design audace: è più fotocamera che smartphone

Il debutto del prossimo Camera Phone del brand si fa sempre più tangibile e stavolta abbiamo un quadro chiarissimo. Le nuove immagini mostrano quello che dovrebbe essere il design di OPPO Find X9 Ultra, con uno stile che lo rende a tutti gli effetti una macchina fotografica, senza la necessità di un kit aggiuntivo – almeno per quanto riguarda il look.

OPPO Find X9 Ultra tra design e specifiche: cosa possiamo aspettarci dal prossimo Camera Phone (e ormai il quadro è chiaro)

Crediti: Smartprix

Il presunto design di OPPO Find X9 Ultra attinge al passato della serie, ma ne stravolge il senso. Come Find X8 Ultra abbiamo un ampio modulo fotografico circolare, che rimanda al look delle macchine tradizionali. Stavolta c’è un’aggiunta audace: la cover posteriore sarebbe realizzata in vetro con degli inserti in pelle, al fine di creare una sorta di impugnatura per quando si utilizza il telefono in orizzontale (per scattare foto).

Crediti: Smartprix

Anziché utilizzare un kit fotografico è il corpo stesso del dispositivo ad offrire un’impugnatura comoda. Segnaliamo che le immagini presenti nell’articolo sono Concept Render e non immagini ufficiose: tuttavia sarebbero basate sul look definitivo del dispositivo, anche se la versione finale (e ufficiale) potrebbe presentare delle differenze.

Intanto anche i dettagli sulle specifiche si fanno sempre più approfonditi: OPPO Find X9 Ultra avrebbe a bordo uno schermo AMOLED 2K da 6,82″ a 120 Hz, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e una capiente batteria da 7.300 mAh.

Il comparto fotografico sarebbe composto da quattro sensori: il principale Sony LYT-901 da 200 MP (1/1,12″ e apertura f/1.5), un obiettivo ultra-grandangolare Samsung JN5 da 50 MP ed un doppio teleobiettivo periscopico. Si tratterebbe di un OmniVision OV52A da 200 MP con zoom ottico 3X ed un LYT600 da 50 MP con zoom ottico 10X.

In aggiunta ci sarebbe un teleobiettivo esterno da 300 mm per l’estensione ottica, con un sensore da 1/1,28″ e zoom 13,2X.

Il lancio di OPPO Find X9 Ultra è previsto per l’inizio del secondo trimestre in Cina (quindi verso aprile); stavolta sarebbe in arrivo anche una versione Global per il mercato indiano. Resta da vedere se arriverà anche da noi, quindi per ora possiamo solo tenere le dita incrociate.

Scheda tecnica presunta