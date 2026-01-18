OPPO Find X9 Pro scatta meglio di Honor Magic 8 Pro: il giudizio di DxOMark

L’ultimo top di gamma della casa cinese ha raggiunto un traguardo significativo, posizionandosi al quinto posto nella classifica DxOMark dedicata alle fotocamere degli smartphone. OPPO Find X9 Pro ha dimostrato capacità superiori rispetto ad Honor Magic 8 Pro, entrando ufficialmente nel ristretto gruppo dei migliori dispositivi fotografici attualmente disponibili sul mercato.

Nella graduatoria globale, si colloca subito dopo Huawei Pura 80 Ultra, vivo X300 Pro, iPhone 17 Pro e il precedente OPPO Find X8 Ultra.

OPPO Find X9 Pro si è posizionato al 5° posto della classifica di DxOMark, superando Honor

Crediti: DxOMark

Con i suoi 166 punti totali, OPPO Find X9 Pro si posiziona una spanna sopra Honor Magic 8 Pro, riuscendo nell’impresa mancata dal rivale: entrare nella Top 5.

Il cuore dell’esperienza fotografica del flagship risiede in un sistema a tre sensori che garantisce un’ottima versatilità in ogni condizione di scatto. La configurazione include un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica, una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo periscopico da 200 MP, anch’esso dotato di OIS.

Questa combinazione permette di spaziare con estrema precisione dai panorami più vasti fino ai minimi dettagli catturati a grande distanza, coprendo ogni esigenza. Il dispositivo si distingue per la qualità delle riprese video, offrendo una stabilizzazione fluida anche in movimento.

Crediti: DxOMark

Il team di DxOMark ha lodato in modo particolare la coerenza cromatica, le tonalità naturali e la precisione dell’esposizione riscontrate durante i test. Il sorpasso ai danni di Honor Magic 8 Pro è stato determinato dalla superiorità di OPPO nella gestione dello zoom telescopico e della stabilità dell’immagine, fattori che hanno pesato positivamente sul punteggio.

Comunque i test hanno rilevato alcune sfide pratiche nelle riprese con scarsa illuminazione. In condizioni di luce difficile, Find X9 Pro può mostrare una presenza maggiore di rumore e qualche incertezza nel tracciamento dell’autofocus.

Ed ora non resta che guardare al prossimo OPPO Find X9 Ultra: il Camera Phone dovrebbe fare faville grazie all’implementazione di due sensori da 200 MP, per il modulo principale e il teleobiettivo periscopico.