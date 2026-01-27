OPPO Find X10 potrebbe fare il salto di qualità, meglio di Xiaomi 18

Nonostante tiri aria di crisi per il settore degli smartphone (a causa dei problemi legati alle memorie) sono previsti vari miglioramenti per la prossima generazione di top di gamma.
Nei giorni scorsi abbiamo parlato delle novità che potrebbero cambiare le cose con Xiaomi 18 ed ora arrivano dettagli anche su un suo importante rivale. OPPO Find X10 dovrebbe introdurre alcune aggiunte niente male e fare un salto in avanti decisamente netto.
OPPO Find X10, come miglioreranno fotocamere e display: lo svelano i primissimi leak
Le indiscrezioni sul prossimo modello base di OPPO arrivano dal solito Digital Chat Station, insider cinese che conosciamo bene. OPPO Find X10 dovrebbe introdurre un grande miglioramento della fotocamera, forse superando anche il prossimo Xiaomi 18.
Mentre il modello di Lei Jun dovrebbe passare da un teleobiettivo standard ad uno periscopico, Find X9 è già dotato di questa caratteristica. Il suo successore dovrebbe salire di livello introducendo un teleobiettivo periscopico da 200 MP – ora presente solo a bordo di Find X9 Pro.
Chiaramente quest’aggiunta porterebbe notevoli migliorie, rendendo il modello standard ancora più interessante e riducendo il divario con il fratello maggiore Pro. Ricordiamo che un primo passo potrebbe essere rappresentato da OPPO Find X9s, in arrivo nelle prossime settimane (solo in Cina). Il flagship compatto è atteso con un trittico di sensori che comprenderebbero due da 200 MP (principale e tele periscopico).
Le novità continuano con OPPO Find X10 Pro: in questo caso si parla di un display LTPO piatto da 6,78″ di diagonale con risoluzione 1.5K. Le caratteristiche ricalcano quelle dell’attuale Find X9 Pro ma il nuovo modello arriverebbe con il supporto alla gamma cromatica BT.2020. Questa garantisce colori più puri e una copertura del 76% dello spettro visibile, superiore anche allo standard DCI-P3 (presente sull’attuale Pro).
Il lancio della gamma Find X10 è atteso per il mese di ottobre, con a bordo il futuro Dimensity 9600. Nei giorni scorsi si è parlato di un lancio accelerato per OPPO o vivo: uno dei due brand dovrebbe lanciare in anticipo i suoi flagship di ultima generazione, pare già a settembre.