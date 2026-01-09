OPPO accelera sui pieghevoli: Find N7 sarà il rivale di iPhone Fold

Dopo un periodo di rallentamento nel settore dei foldable, OPPO sembra aver deciso di pigiare a tutta forza sull’acceleratore e il motivo riguarderebbe Apple. Mentre siamo in attesa del suo nuovo pieghevole – il primo modello del 2026 – già si guarda ad OPPO Find N7 e al futuro della serie.

A questo giro il brand avrebbe deciso di fare sul serio per ostacolare il successo di iPhone Fold: l’appuntamento è fissato per settembre, secondo quanto trapelato in queste ore.

Si parla già di OPPO Find N7: come cambierà il futuro pieghevole del brand cinese, pronto a sfidare iPhone Fold

Il presunto iPhone Fold – Crediti: fpt., @asherdipps‬

Nel corso delle prossime settimane dovrebbe fare capolino OPPO Find N6, il primo pieghevole dell’anno e anche il primo con Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il dispositivo è stato protagonista di tante indiscrezioni e ormai sappiamo quasi tutto: manca solo la certezza che solo l’ufficialità può dare.

In base alle ultime novità, sembra che il produttore asiatico non si fermerà qui per il 2026. OPPO Find N7 dovrebbe arrivare già a settembre per competere direttamente con iPhone Fold: il pieghevole di Cupertino è atteso insieme alla serie iPhone 18.

Il prossimo Find N7 avrebbe il medesimo sistema fotografico di Find N6 – con un sensore da 200 MP – e un display pieghevole verso l’interno; tuttavia dovrebbe essere più ampio ed avere un formato che guarda al passato, vicino a quello del primo OPPO Find N e simile a quello dell’inedito Samsung Galaxy Wide Fold. Dal modello N6 dovrebbe mutuare anche la batteria da 6.000 mAh con ricarica da 80W (wireless da 50W).