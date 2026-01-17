OPPO e vivo accelerano con Dimensity 9600: lancio già a settembre?

Il mercato degli smartphone di fascia alta si prepara ad un cambiamento nei tempi di lancio per il 2026, spinto da una competizione sempre più agguerrita. Qualcomm ha già spostato la sua finestra di uscita – per il suo Snapdragon di punta – al mese di settembre ed ora pare che anche il principale rivale seguirà la stessa strada. Il Dimensity 9600 dovrebbe arrivare prima del solito, con OPPO e vivo a guidare il debutto del chipset.

I top di gamma del 2026 arriveranno prima del solito: quest’anno tocca anche a OPPO e vivo

vivo X300 Pro

Secondo le ultime indiscrezioni, MediaTek avrebbe deciso di anticipare il debutto del suo processore di punta, il Dimensity 9600, posizionandolo strategicamente nel mese di settembre. Questa decisione risponde direttamente alla velocità impressa da Qualcomm, che con l’annuncio dello Snapdragon 8 Elite Gen 5 all’inizio di settembre dello scorso anno ha permesso a Xiaomi di dominare la scena con la serie 17 nello stesso mese.

Il successo di quella strategia è stato evidente nel mercato cinese, dove i modelli Xiaomi 17 Pro e Pro Max hanno superato il milione di unità vendute ciascuno, sopra le performance iniziali dei nuovi iPhone di Apple. OPPO e vivo, che prevedono di lanciare le versioni Ultra delle attuali linee Find X9 e X300 nel mese di aprile, non intendono farsi trovare impreparate per la generazione successiva.

Grazie al debutto anticipato della serie Dimensity, almeno uno tra questi due marchi potrebbe presentare il proprio nuovo flagship già a settembre, entrando in diretta competizione con il consueto periodo di lancio degli smartphone Apple e della futura serie Xiaomi 18.

Essere pronti nello stesso mese di Apple e Xiaomi significa poter offrire ai consumatori alternative competitive nel momento di massima attenzione mediatica, un’opportunità che il nuovo chipset di MediaTek dovrebbe rendere possibile a partire da quest’anno.