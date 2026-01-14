OPPO A6 è il low cost senza rinunce: IP69, 7.000 mAh e display a 120 Hz

La gamma A6 continua ad espandersi anche a livello Global, stavolta con due modelli speculari. OPPO A6 4G e A6 5G sono stati lanciati a livello internazionale con il medesimo design e le stesse specifiche, fatta eccezione per il chipdet – che varia in base al tipo di connettività preferita.

I budget phone, o almeno uno dei due, potrebbero trovare spazio anche da noi, quindi restiamo in attesa di novità e nel frattempo ecco che cosa possiamo aspettarci.

OPPO A6 4G e 5G ufficiali: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita Global

A6 4G – Crediti: OPPO

Il design dei nuovi OPPO A6 4G e 5G non si discosta troppo da quello di A6 Pro, lanciato in Italia lo scorso ottobre e protagonista della nostra recensione. Il retro ospita un modulo fotografico squadrato (con angoli arrotondati); all’interno una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP e il flash LED.

Frontalmente trova spazio uno schermo HD da 6,75″ di diagonale con refresh rate a 120 Hz e un punch hole per la selfie camera da 8 MP. L’autonomia è affidata ad una batteria da 7.000 mAh con ricarica rapida da 45W; nota stonata per il software, ancora basato su Android 15 (ColorOS 15).

A6 5G – Crediti: OPPO

Le specifiche dei due smartphone sono identiche, fatta eccezione per il chipset: il modello LTE monta il sempreverde Snapdragon 685 mentre la variante 5G passa a MediaTek con il Dimensity 6300. Un altra differenza riguarda le colorazioni; i due telefoni condividono la tonalità blu mentre quelle Aurora Gold e Sakura Pink sono esclusive.

Nonostante l’annuncio Global, al momento l’azienda non ha ancora svelato prezzo e disponibilità di OPPO A6. Probabilmente ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane: non è da escludere la commercializzazione in Italia, visto che lo scorso A5 è arrivato anche da noi.

OPPO A6 4G – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 166,61 x 78,51 x 8,61 mm, 215 grammi

Colorazioni: Sapphire Blue, Aurora Gold

Certificazione: IP66/IP68/IP69

Display: Flat LCD 6,75″ HD+ (1.570 x 720 pixel) con refresh rate 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, colore a 8 bit, fino a 1.125 nit di luminosità

Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 3.900 mm 2

SoC: Qualcomm Snapdragon 685, 6 nm TSMC

CPU octa-core 4 x 2,8 GHz – Cortex-A73 4 x 1,9 GHz – Cortex-A53

GPU: Adreno 610

RAM: 4/6/8 GB LPDDR4X

Storage: 128/256 GB UFS 2.2 espandibile (micro SD)

Batteria: 7.000 mAh

Ricarica: 45W

Fotocamera: doppia 50 + 2 MP (f/1.8-2.4) con sensore monocromatico

Selfie camera: 8 MP (f/2.0)

Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C

Sistema operativo: Android 15 con ColorOS 15

OPPO A6 5G – Scheda tecnica