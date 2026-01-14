OPPO A6 è il low cost senza rinunce: IP69, 7.000 mAh e display a 120 Hz

Gabriele Cascone
OPPO A6
A6 5G – Crediti: OPPO

La gamma A6 continua ad espandersi anche a livello Global, stavolta con due modelli speculari. OPPO A6 4G e A6 5G sono stati lanciati a livello internazionale con il medesimo design e le stesse specifiche, fatta eccezione per il chipdet – che varia in base al tipo di connettività preferita.

I budget phone, o almeno uno dei due, potrebbero trovare spazio anche da noi, quindi restiamo in attesa di novità e nel frattempo ecco che cosa possiamo aspettarci.

OPPO A6 4G e 5G ufficiali: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita Global

OPPO A6
A6 4G – Crediti: OPPO

Il design dei nuovi OPPO A6 4G e 5G non si discosta troppo da quello di A6 Pro, lanciato in Italia lo scorso ottobre e protagonista della nostra recensione. Il retro ospita un modulo fotografico squadrato (con angoli arrotondati); all’interno una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP e il flash LED.

Frontalmente trova spazio uno schermo HD da 6,75″ di diagonale con refresh rate a 120 Hz e un punch hole per la selfie camera da 8 MP. L’autonomia è affidata ad una batteria da 7.000 mAh con ricarica rapida da 45W; nota stonata per il software, ancora basato su Android 15 (ColorOS 15).

OPPO A6
A6 5G – Crediti: OPPO

Le specifiche dei due smartphone sono identiche, fatta eccezione per il chipset: il modello LTE monta il sempreverde Snapdragon 685 mentre la variante 5G passa a MediaTek con il Dimensity 6300. Un altra differenza riguarda le colorazioni; i due telefoni condividono la tonalità blu mentre quelle Aurora Gold e Sakura Pink sono esclusive.

Nonostante l’annuncio Global, al momento l’azienda non ha ancora svelato prezzo e disponibilità di OPPO A6. Probabilmente ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane: non è da escludere la commercializzazione in Italia, visto che lo scorso A5 è arrivato anche da noi.

OPPO A6 4G – Scheda tecnica

  • Dimensioni e peso: 166,61 x 78,51 x 8,61 mm, 215 grammi
  • Colorazioni: Sapphire Blue, Aurora Gold
  • Certificazione: IP66/IP68/IP69
  • Display: Flat LCD 6,75″ HD+ (1.570 x 720 pixel) con refresh rate 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, colore a 8 bit, fino a 1.125 nit di luminosità
  • Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
  • Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 3.900 mm2
  • SoC: Qualcomm Snapdragon 685, 6 nm TSMC
  • CPU octa-core
    • 4 x 2,8 GHz – Cortex-A73
    • 4 x 1,9 GHz – Cortex-A53
  • GPU: Adreno 610
  • RAM: 4/6/8 GB LPDDR4X
  • Storage: 128/256 GB UFS 2.2 espandibile (micro SD)
  • Batteria: 7.000 mAh
  • Ricarica: 45W
  • Fotocamera: doppia 50 + 2 MP (f/1.8-2.4) con sensore monocromatico
  • Selfie camera: 8 MP (f/2.0)
  • Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C
  • Sistema operativo: Android 15 con ColorOS 15

OPPO A6 5G – Scheda tecnica

  • Dimensioni e peso: 166,61 x 78,51 x 8,61 mm, 215 grammi
  • Colorazioni: Sapphire Blue, Sakura Pink
  • Certificazione: IP66/IP68/IP69
  • Display: Flat LCD 6,75″ HD+ (1.570 x 720 pixel) con refresh rate 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, colore a 8 bit, fino a 1.125 nit di luminosità
  • Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
  • Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 3.900 mm2
  • SoC: MediaTek Dimensity 6300, 6 nm TSMC
  • CPU octa-core
    • 2 x 2,4 GHz – Cortex-A76
    • 6 x 2,0 GHz – Cortex-A55
  • GPU: Mali-G57 MP2
  • RAM: 6/8/12 GB LPDDR4X
  • Storage: 128/256 GB UFS 2.2 espandibile (micro SD)
  • Batteria: 7.000 mAh
  • Ricarica: 45W
  • Fotocamera: doppia 50 + 2 MP (f/1.8-2.4) con sensore monocromatico
  • Selfie camera: 8 MP (f/2.0)
  • Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C
  • Sistema operativo: Android 15 con ColorOS 15