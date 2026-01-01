E se il primo dispositivo OpenAI fosse una penna?

Da oltre un anno, il mondo della tecnologia osserva con estrema attenzione e una buona dose di curiosità la collaborazione tra due giganti dei rispettivi settori: OpenAI, l’azienda che ha ridefinito l’intelligenza artificiale generativa, e Jony Ive, il leggendario designer che ha plasmato l’estetica di Apple per decenni.

Fino ad oggi, le informazioni su cosa stessero effettivamente costruendo erano avvolte nel mistero più assoluto. Tuttavia, un nuovo rapporto ha iniziato a dissipare la nebbia, suggerendo che il frutto di questa partnership potrebbe assumere una forma tanto familiare quanto inaspettata, quella di una penna.

OpenAI: un ritorno all’analogico con un cuore digitale?

Crediti: OpenAI

Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dall’insider del settore noto come Smart Pikachu, il dispositivo in arrivo non cercherà di replicare lo smartphone, ma potrebbe orientarsi verso un concetto di “strumento creativo”.

Le voci descrivono il progetto come un possibile ibrido: una penna intelligente o un dispositivo audio portatile. Sebbene i dettagli tecnici siano ancora scarsi, l’ipotesi di una penna apre scenari affascinanti per l’interazione uomo-macchina.

Non è difficile immaginare un dispositivo dallo stile minimalista – marchio di fabbrica di Ive – capace di trascrivere appunti scritti a mano direttamente nell’ecosistema di ChatGPT, eliminando la frizione tra il pensiero su carta e l’elaborazione digitale.

Se, come suggerito, il gadget integrasse anche funzioni audio, potrebbe trasformarsi in un assistente vocale bidirezionale, permettendo all’utente di dialogare con l’intelligenza artificiale mentre scrive o disegna, il tutto connesso a uno smartphone o operante in autonomia.

Sarebbe un tentativo di rendere la tecnologia “invisibile”, integrando l’IA in un oggetto che l’umanità utilizza da secoli.

Il progetto “Gumdrop” e la scommessa manifatturiera

Internamente a OpenAI, il progetto è stato battezzato con il nome in codice “Gumdrop”. Le notizie più recenti non riguardano solo la forma del dispositivo, ma anche la complessa logistica necessaria per portarlo sul mercato.

Inizialmente, sembra che i piani prevedessero una collaborazione con il produttore cinese Luxshare. Tuttavia, divergenze strategiche, probabilmente legate alla localizzazione degli impianti produttivi, hanno spinto OpenAI a rivedere i propri piani.

Attualmente, il partner più accreditato per la produzione di massa sembra essere Foxconn, il colosso taiwanese noto per assemblare gli iPhone e i recenti modelli Pixel di Google.

Questo cambio di rotta suggerisce ambizioni elevate in termini di qualità costruttiva e volumi di vendita. Le indiscrezioni indicano che la produzione è prevista in Vietnam, una mossa in linea con la tendenza globale di diversificare la catena di approvvigionamento fuori dalla Cina.

Tuttavia, non si esclude che “Gumdrop” possa essere assemblato, almeno in parte, negli Stati Uniti, sfruttando gli impianti che Foxconn gestisce in stati come Wisconsin, Ohio o Texas.

La sfida dell’hardware dedicato

L’ingresso di OpenAI nel mercato dell’hardware rappresenta una scommessa rischiosa. Il settore dei dispositivi dedicati esclusivamente all’intelligenza artificiale è, per ora, costellato di fallimenti piuttosto che di successi.

I primi tentativi, come il Rabbit R1 e l’Humane AI Pin, sono stati accolti con freddezza sia dalla critica che dai consumatori, spesso giudicati come soluzioni in cerca di un problema, incapaci di offrire un valore aggiunto rispetto a un comune smartphone.

Tuttavia, l’approccio di una “penna intelligente” potrebbe aggirare gli ostacoli incontrati dai predecessori. Invece di proporsi come un sostituto del telefono o come un accessorio invasivo da indossare, una penna si inserirebbe in un flusso di lavoro già esistente, potenziandolo.

Resta da vedere se il tocco magico di Jony Ive e la potenza degli algoritmi di OpenAI saranno sufficienti a convincere il pubblico che abbiamo davvero bisogno di un nuovo tipo di hardware per interagire con l’intelligenza artificiale.