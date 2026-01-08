OnePlus si dà al gaming con la serie Turbo 6: display a 165 Hz e batteria da 9.000 mAh!

Detto, fatto: dopo l’annuncio delle scorse settimane, ecco che anche OnePlus ha il suo smartphone da gaming. Tuttavia dimenticate i modelli dal look aggressivo e le luci LED: OnePlus Turbo 6 e 6V puntano tutto su performance e una visualizzazione fluida, senza dimenticare l’autonomia – grazie ad una colossale unità da 9.000 mAh.

Ormai in Cina il confine tra smartphone tradizionali e Battery Phone è infranto, con dispositivi potenti sotto tutti i punti di vista (anche quello della batteria, spesso il più fragile).

OnePlus Turbo 6 e 6V ufficiali: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: OnePlus

Il design di OnePlus Turbo 6 e 6V ricalca quello dei recenti OnePlus 15 e 15R, con un modulo fotografico squadrato – seppur con piccole differenze estetiche. Entrambi i telefoni della serie Turbo sono equipaggiati con schermi OLED da 6,78″ di diagonale e risoluzione 1.5K, con PWM e DC Dimming. Cambia il refresh rate, fino a 165 Hz per Turbo 6 e fino a 144 Hz per la versione 6V.

Entrambi sono disponibili nei colori Light Chaser Silver, Solo Black e Wild Green, mentre la scocca è classificata IP69K – il massimo grado di resistenza a polvere e acqua.

Turbo 6 – Crediti: OnePlus

Come anticipato anche in apertura abbiamo una batteria al silicio-carbonio da 9.000 mAh, con il supporto alla ricarica da 80W (solo cablata). Tutta la potenza dei dispositivi può essere sfruttata anche come power bank, grazie alla presenza della ricarica inversa da 27W.

Il comparto fotografico è basilare, con un sensore da 50 MP ed un obiettivo monocromatico da 2 MP; frontalmente, una selfie camera da 16 MP.

La differenza tra i due smartphone sta tutta nel chipset: OnePlus Turbo 6 si affida allo Snapdragon 8s Gen 4, soluzione octa- core a 4 nm con una frequenza massima di 3,2 GHz (Cortex-X4). La chicca è la GPU Adreno 825, che eredita il supporto al ray tracing della versione superiore. Inoltre il dispositivo integra la tecnologia Windspeed Gaming Kernel, che riduce i consumi (dell’8%) e il carico di lavoro durante i giochi.

Turbo 6V – Crediti: OnePlus

Il raffreddamento è affidato al sistema Glacier del top di gamma OnePlus 15 – chiamato 360 Cryo-Velocity Cooling in Occidente: a struttura interna è stata ridisegnata per ottimizzare le capacità del sistema al liquido con camera di vapore. Il WiFi è stato potenziato dal chip G1 e lo stesso vale per il touch, con il chip interno Lingxi.

OnePlus Turbo 6V monta lo Snapdragon 7s Gen 4, realizzato a 4 nm e dotato di una frequenza massima di 2,7 GHz (Cortex-A720). Il telefono parte da circa 232€ al cambio attuale, ossia 1.899 yuan; per il fratello maggiore Turbo 6 il prezzo parte da circa 281€ al cambio, 2.299 yuan. Secondo alcune indiscrezioni la serie Turbo dovrebbe arrivare nei mercati Global, e forse questo leak ha a che fare con le varie certificazioni ricevute da OnePlus Nord 6 di recente.