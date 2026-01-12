OnePlus Open 2 è stato cancellato e non sembra essere il solo

A più di due anni dal debutto del OnePlus Open, il primo e unico foldable del brand che aveva convinto critica e pubblico, le speranze di vedere un successore sembrano essersi infrante.

Secondo le ultime indiscrezioni, OnePlus avrebbe deciso di cambiare radicalmente i suoi piani.

Stai attendendo OnePlus Open 2? Ci sono nuove brutte notizie

Crediti: OnePlus

La notizia arriva da una fonte autorevole nel mondo della tecnologia, il leaker Yogesh Brar, che attraverso il suo profilo Twitter ha lanciato quella che per molti appassionati suona come una doccia fredda: il OnePlus Open 2 è stato cancellato.

Se questa indiscrezione venisse confermata ufficialmente, segnerebbe un ritiro strategico significativo per l’azienda, privando il mercato globale di un dispositivo successore di un prodotto che aveva in gran parte convinto la critica e gli utenti.

Il rammarico è amplificato dalla natura stessa del progetto. È noto, infatti, che il primo OnePlus Open fosse sostanzialmente una versione rebrandizzata dell’OPPO Find N3. Di conseguenza, era lecito aspettarsi che il secondo capitolo della serie avrebbe ereditato l’architettura tecnologica del futuro OPPO Find N6.

Un’occasione mancata, cosa abbiamo perso?

Analizzando ciò che i leak suggeriscono sul “fratello gemello” OPPO Find N6, possiamo farci un’idea precisa di cosa gli utenti globali si perderanno. Le indiscrezioni parlano di un hardware di primissimo livello, guidato dal potente chip Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Il design avrebbe previsto uno schermo esterno da 6,62 pollici e un ampio pannello interno pieghevole da 8,12 pollici, il tutto alimentato da una batteria impressionante da 6.000 mAh, una capacità che avrebbe risolto uno dei principali talloni d’Achille di questa categoria di prodotti.

Anche il comparto fotografico prometteva scintille, con una configurazione che avrebbe potuto includere un sensore principale da ben 200 MP, affiancato da un ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo, anch’esso da 50 MP. Numeri che avrebbero posizionato il OnePlus Open 2 ai vertici della fotografia mobile.

Un 2026 di fuoco per la concorrenza

La presunta cancellazione appare ancora più critica se inserita nel contesto temporale del 2026, un anno che si prevede sarà cruciale per l’evoluzione dei pieghevoli.

Mentre OnePlus sembra fare un passo indietro, i concorrenti stanno affilando le armi. Le voci si fanno sempre più insistenti riguardo al tanto atteso ingresso di Apple nel settore con il suo primo iPhone Fold, una mossa che potrebbe scuotere definitivamente il mercato.

Parallelamente, altri brand stanno lavorando a dispositivi più larghi, seguendo il form factor a libro che si prevede adotterà anche Apple.

Motorola è pronta a lanciare il suo Razr Fold entro la fine dell’anno, mentre Samsung sembra intenzionata a spingersi oltre i confini attuali portando presto negli Stati Uniti il Galaxy Z TriFold.

Non solo pieghevoli: a rischio anche il OnePlus 15s

Le cattive notizie, purtroppo, non sembrano limitarsi al segmento dei pieghevoli. In un commento successivo, Yogesh Brar ha aggiunto un dettaglio che preoccupa chi cerca flagship più compatti e tradizionali: esiste una probabilità del 90% che anche il OnePlus 15s venga cancellato.

Questo dispositivo, atteso in Cina con il nome di OnePlus 15T, si prospettava come una soluzione intrigante per chi desidera potenza in dimensioni contenute.

I leak descrivono uno smartphone con display da 6,3 pollici a 165 Hz, una batteria straordinaria compresa tra i 7.000 e i 7.500 mAh e una fotocamera teleobiettivo da 50 MP. La sua cancellazione priverebbe gli utenti internazionali di uno smartphone “compatto” con un’autonomia senza precedenti, riducendo ulteriormente la varietà di scelta nel catalogo del brand per il prossimo futuro.