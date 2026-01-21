OnePlus Nord 6 nei primi test su Geekbench: forse sappiamo già tutto

Il prossimo OnePlus Nord 6 si fa sempre più vicino: inizialmente si parlava di un possibile debutto estivo ma ormai gli indizi e i segnali sono troppi ed è probabile che non manchi molto al lancio. L’ultima aggiunta arriva da Geekbench: i primi benchmark offrono un breve spaccato delle specifiche, più che sufficiente per tracciare un quadro che ormai sembra chiarissimo.

OnePlus Nord 6 fa un altro passo verso l’uscita: il mid-range passa da Geekbench

Crediti: Geekbench

Il dispositivo siglato CPH2795 è già apparso in varie certificazioni, ma una in particolare si è rivelata vitale: quella che presenta il nome commerciale del telefono, confermandone l’identità. OnePlus Nord 6 è stato avvistato su Geekbench con 12 GB di RAM e Android 16, ma scavando a fondo è possibile risalire al chipset.

Il cuore del mid-range sarebbe lo Snapdragon 8s Gen 4, soluzione realizzata a 4 nm e dotata di un core principale Cortex-X4 con una frequenza massima di 3,2 GHz. Si tratta di un dettaglio importante dato che è lo stesso SoC che muove OnePlus Turbo 6: il nostro modello Nord dovrebbe essere un rebrand.

Di seguito trovate una panoramica delle specifiche, basate sul modello Turbo. Restiamo in attesa di novità sul prossimo Nord e nel frattempo vi segnaliamo le ultime su OnePlus: una nota testata ha pubblicato un lungo report in cui sostiene che la fine del marchio è vicina, ma l’azienda ha smentito prontamente la cosa.

Scheda tecnica presunta