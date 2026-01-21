OnePlus Nord 6 nei primi test su Geekbench: forse sappiamo già tutto

Il prossimo OnePlus Nord 6 si fa sempre più vicino: inizialmente si parlava di un possibile debutto estivo ma ormai gli indizi e i segnali sono troppi ed è probabile che non manchi molto al lancio. L’ultima aggiunta arriva da Geekbench: i primi benchmark offrono un breve spaccato delle specifiche, più che sufficiente per tracciare un quadro che ormai sembra chiarissimo.
OnePlus Nord 6 fa un altro passo verso l’uscita: il mid-range passa da Geekbench
Il dispositivo siglato CPH2795 è già apparso in varie certificazioni, ma una in particolare si è rivelata vitale: quella che presenta il nome commerciale del telefono, confermandone l’identità. OnePlus Nord 6 è stato avvistato su Geekbench con 12 GB di RAM e Android 16, ma scavando a fondo è possibile risalire al chipset.
Il cuore del mid-range sarebbe lo Snapdragon 8s Gen 4, soluzione realizzata a 4 nm e dotata di un core principale Cortex-X4 con una frequenza massima di 3,2 GHz. Si tratta di un dettaglio importante dato che è lo stesso SoC che muove OnePlus Turbo 6: il nostro modello Nord dovrebbe essere un rebrand.
Di seguito trovate una panoramica delle specifiche, basate sul modello Turbo. Restiamo in attesa di novità sul prossimo Nord e nel frattempo vi segnaliamo le ultime su OnePlus: una nota testata ha pubblicato un lungo report in cui sostiene che la fine del marchio è vicina, ma l’azienda ha smentito prontamente la cosa.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: 162,46 x 77,45 x 8,50 mm, 217 grammi
- Colorazioni: Light Chaser Silver, Wilderness Green, Lone Wolf Black
- Certificazione: IP66/IP68/IP69/IP69K
- Display: Flat AMOLED 6,78″ 1.5K (2.772 x 1.272 pixel) con refresh rate a 165 Hz, PWM + DC Dimming, fino a 1.800 nit, colore a 10 bit
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 3,21 GHz – Cortex-X4
- 3 x 3,0 GHz – Cortex-A720
- 2 x 2,8 GHz – Cortex-A720
- 2 x 2,02 GHz – Cortex-A720
- GPU: Adreno 825
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: 9.000 mAh
- Ricarica: 80W, inversa 27W
- Fotocamera: doppia 50 + 2 MP (f/1.88-2.4) con OIS e monocromatico
- Selfie camera: 16 MP (f/2.4)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR
- Sistema operativo: Android 16 con OxygenOS 16