OnePlus Nord 6 è vicinissimo, superato il primo ostacolo alla commercializzazione

Sebbene il OnePlus Nord 5 abbia fatto il suo debutto sul mercato globale soltanto nel mese di luglio, l’azienda cinese sembra già pronta a voltare pagina e a proiettarsi verso la prossima generazione.

Le ultime indiscrezioni, supportate da documentazione ufficiale, suggeriscono infatti che il lancio del OnePlus Nord 6 sia molto più vicino di quanto la logica suggerirebbe.

Nelle ultime settimane, il dispositivo ha superato una serie di passaggi burocratici fondamentali, segnando tappe cruciali che solitamente preludono a un annuncio ufficiale imminente.

OnePlus Nord 6 sta arrivando, le conferme dagli enti di certificazione

Crediti: OnePlus

Il segnale più tangibile dell’arrivo del nuovo smartphone di fascia media proviene direttamente dagli enti di certificazione internazionali. Dopo essere apparso nei database del SIRIM in Malesia e del GCF (Global Certification Forum), il dispositivo ha ottenuto un’ulteriore, fondamentale approvazione.

Il OnePlus Nord 6 è stato infatti avvistato sul portale della TDRA (Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority), l’ente preposto alla regolamentazione delle telecomunicazioni negli Emirati Arabi Uniti.

La documentazione, emessa il 31 dicembre 2025, non lascia spazio a dubbi: il dispositivo è identificato con il numero di modello CPH2795 e numero di registrazione ER55010/25. Il certificato avrà validità fino al 30 dicembre 2028, garantendo la commercializzazione del prodotto per il prossimo triennio.

Questa apparizione non è un semplice dettaglio tecnico, ma la conferma che il dispositivo è pronto per essere immesso sul mercato, specificamente in quello degli Emirati Arabi Uniti, e suggerisce che la distribuzione globale seguirà a ruota. Storicamente, infatti, il passaggio attraverso questi enti regolatori avviene poche settimane, o al massimo un paio di mesi, prima della presentazione ufficiale al pubblico.

Un cambio di strategia nelle tempistiche

L’apparizione di queste certificazioni all’inizio dell’anno solare rappresenta un’anomalia interessante rispetto alla tabella di marcia tradizionale di OnePlus. Considerando che il predecessore è arrivato sugli scaffali in estate, l’ipotesi più accreditata è che l’azienda stia pianificando un lancio anticipato per il Nord 6, spostando la finestra di rilascio alla prima parte dell’anno.

Tale mossa potrebbe rispondere all’esigenza di presidiare il mercato in modo più aggressivo o di allinearsi con altre uscite strategiche del brand.

Al momento, purtroppo, le specifiche tecniche del dispositivo rimangono avvolte nel mistero, poiché nessun dettaglio hardware è trapelato dai consueti canali di informazione.

L’ipotesi del rebranding e la serie Turbo

Per comprendere cosa potrebbe offrire il OnePlus Nord 6, è necessario volgere lo sguardo verso il mercato cinese. OnePlus è infatti in procinto di lanciare una nuovissima linea di smartphone in patria, la serie “Turbo”. L’evento di presentazione è fissato per l’8 gennaio e vedrà come protagonisti il OnePlus Turbo 6 e la sua variante Turbo 6V.

È curioso notare come l’azienda abbia scelto di inaugurare questa linea partendo direttamente dal numero 6, saltando le prime cinque numerazioni, una scelta che ha sollevato non pochi interrogativi.

Questa coincidenza temporale e numerica ha alimentato una teoria molto diffusa: il OnePlus Nord 6 potrebbe essere, in realtà, una versione rebrandizzata del prossimo OnePlus Turbo 6 destinata al mercato globale.

Sebbene non vi siano ancora conferme ufficiali che leghino indissolubilmente i due progetti, la pratica del rebranding è molto comune nell’industria e permetterebbe a OnePlus di ottimizzare le risorse di sviluppo portando rapidamente un nuovo prodotto in occidente.

Nei prossimi giorni, con l’avvicinarsi del lancio cinese, potremmo finalmente scoprire se il design e le caratteristiche della serie Turbo anticipino effettivamente ciò che vedremo nel prossimo capitolo della fortunata saga Nord.