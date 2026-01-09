Ace 6 Ultra sarà il vero top di gamma da gaming di OnePlus

La moda dei Gaming Phone continua anche con una nuova aggiornata della casa di Pete Lau. Non c’è ancora la conferma del nome, ma si punta in direzione di OnePlus Ace 6 Ultra: il prossimo flagship strizzerà l’occhio al mobile gaming con specifiche da primo della classe, un display fluido ed un sistema di raffreddamento con ventola, per sfidare REDMAGIC e i nuovi Honor Win.

OnePlus Ace 6 Ultra: il vero Gaming Phone avrà specifiche di punta e una ventola di raffreddamento

Turbo 6 – Crediti: OnePlus

Nelle scorse ore abbiamo parlato di un presunto Gaming Phone Redmi: ebbene le voci sono cambiate ed ora sembra che in realtà il misterioso dispositivo appartenga a OnePlus. Il nome commerciale non è stato svelato ancora ma è molto probabile che avremo a che fare con OnePlus Ace 6 Ultra.

Inoltre il tutto si arricchisce di dettagli: il telefono sarebbe mosso dal Dimensity 9500 di MediaTek ed avrebbe a bordo un pannello piatto da 6,78″ di diagonale con risoluzione 1.5K e refresh rate a 165 Hz. Non mancherebbe un lettore d’impronte digitali a ultrasuoni (sotto il display) e una super batteria da 9.000 mAh – forse anche di più.

Il telefono OnePlus avrebbe qualcosa in comune con REDMAGIC 11 Pro e Honor Win, ossia una ventola di raffreddamento integrata ed una scocca impermeabile (IP68) nonostante questa peculiarità.

Nonostante il cambio di identità dello smartphone (non più Redmi ma OnePlus) le considerazioni precedenti restano valide. I produttori cinesi stanno puntando ad un nuovo tipo di Gaming Phone, più accessibile al grande pubblico attraverso un design meno aggressivo – ma senza rinunciare a specifiche al top e funzionalità particolari.