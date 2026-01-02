OnePlus 16 farà sembrare lento il display a 165 Hz del predecessore

A soli due mesi dalle prime indiscrezioni che suggerivano un possibile salto generazionale per i pannelli utilizzati da OnePlus, sembra che il progetto stia procedendo a passo spedito.
La notizia arriva direttamente dal primo giorno del 2026, quando l’account OnePlus Club sulla piattaforma X ha condiviso un messaggio breve ma inequivocabile.
Sebbene si tratti di un canale non ufficiale, la sua storica affidabilità nel prevedere le mosse del brand cinese conferisce un peso notevole all’anticipazione: OnePlus avrà un display con una frequenza di aggiornamento ultra-elevata a 240 Hz.
OnePlus, una corsa alle prestazioni senza precedenti
Sebbene il leak non menzioni esplicitamente il modello in questione, tutti gli indizi puntano verso il prossimo gioiello della corona dell’azienda: il OnePlus 16.
Il predecessore, OnePlus 15, vanta già un display a 165 Hz, una specifica che supera abbondantemente lo standard industriale dei 120 Hz.
Se le voci dovessero rivelarsi corrette, il nuovo flagship non si limiterebbe a superare la concorrenza, ma la distanzierebbe in modo imbarazzante. Persino la recente serie Honor WIN, con i suoi 185 Hz, impallidirebbe di fronte alla fluidità promessa dal nuovo dispositivo OnePlus.
Il contrasto diventa ancora più netto se si osserva il panorama più ampio del mercato smartphone. Mentre OnePlus spinge l’acceleratore sull’hardware estremo, a Cupertino si respira un’aria ben diversa: sono passati appena tre mesi da quando il modello base di iPhone ha finalmente superato la storica barriera dei 60 Hz, una mossa che oggi appare quasi timida di fronte all’aggressività dei competitor asiatici.
Utilità reale o marketing?
Nonostante l’impressionante specifica, l’accoglienza del pubblico verso questa novità appare sorprendentemente tiepida. Quando la possibilità di un pannello a 240 Hz fu discussa per la prima volta, la reazione della community fu tutt’altro che entusiasta.
Il sentimento prevalente sui social media riflette una richiesta chiara: gli utenti preferirebbero che le risorse investite in frequenze di aggiornamento così estreme venissero dirottate verso il comparto fotografico.
Questa scetticismo ha radici tecniche ben precise. Ogni incremento nella frequenza di aggiornamento comporta benefici ma anche compromessi significativi.
Il passaggio dai tradizionali 60 Hz ai 120 Hz ha rappresentato una rivoluzione tangibile, rendendo scorrimento e animazioni visibilmente più fluidi senza sacrificare eccessivamente l’autonomia. Tuttavia, spingersi oltre, verso i 165 Hz o i 185 Hz, offre vantaggi marginali percepibili quasi esclusivamente nel gaming competitivo, mentre nell’uso quotidiano la differenza diventa quasi impercettibile.
L’adozione dei 240 Hz rappresenta l’estremo di questa curva. Sebbene garantisca una reattività e una fluidità assolute, il prezzo da pagare in termini di consumo energetico rischia di essere elevato.
A meno che OnePlus non abbia in serbo una tecnologia rivoluzionaria per la gestione dell’efficienza, per l’utente medio questo upgrade potrebbe tradursi in una batteria che si scarica più velocemente senza offrire un reale valore aggiunto nell’utilizzo di tutti i giorni.
Resta da vedere se il OnePlus 16 riuscirà a convincere il mercato che la velocità pura vale il sacrificio.