OnePlus 16 vedrà il ritorno di uno smartphone che manca da oltre 3 anni

Nonostante manchi parecchio al lancio ufficiale, già da qualche tempo si vocifera di OnePlus 16 e delle novità che dovrebbe introdurre. Le indiscrezioni si sono concentrate sui miglioramenti al display e alle fotocamere, ma ora spunta una possibile novità.

Secondo un rumor il 2026 vedrà il ritorno di un top di gamma in versione Pro: al momento i candidati sono OnePlus 16 Pro e Ultra, quindi sembra che ci sia ancora qualche incertezza tra le file della casa cinese.

OnePlus 16 Pro o Ultra: uno dei due modelli arriverà di sicuro, un insider è certo del cambio di strategia

OnePlus 9 Pro – Crediti: OnePlus

L’era dei Pro è finita da poco più di tre anni: l’ultimo dispositivo è stato OnePlus 10 Pro, lanciato nel 2022, e prima ancora l’azienda ha lanciato la coppia OnePlus 9 e 9 Pro.

Due generazioni e due approcci differenti: nel caso più lontano nel tempo abbiamo una coppia di flagship, per soddisfare tutte le esigenze degli utenti. Con la generazione successiva il cambio di rotta, con un singolo top di gamma Pro.

Tuttavia in seguito abbiamo assistito alla fine di questa strategia: da OnePlus 11 manca all’appello una versione Pro e il motivo è stato spiegato dalla stessa azienda. Nulla di trascendentale, semplicemente la strategia prevede un singolo telefono di punta, senza la necessità di nomenclature aggiuntive.

Quest’anno dovremmo assistere ad un ritorno al passato con OnePlus 16 Pro ma per ora non ci sono altri dettagli. Lo stesso leak sostiene che il telefono potrebbe anche arrivare con OnePlus 16 Ultra; inoltre non è chiaro nemmeno quanti smartphone ci saranno, visto l’approccio passato del brand.

Verranno annunciati due dispositivi (base e Pro/Ultra) come avvenuto con la nona generazione, oppure ci sarà un singolo flagship dal nome Pro/Ultra?

Cosa sappiamo del prossimo top di gamma

In attesa di comprendere a pieno la strategia del brand, ci sono già alcune indiscrezioni su OnePlus 16. La presenza del prossimo chipset di punta Snapdragon è scontata, ma dovremmo avere anche altro.

Dopo la prova dei 165 Hz, il display del futuro flagship dovrebbe salire a 240 Hz: un pannello degno di una vera macchina da guerra mobile – specialmente per il gaming.

I miglioramenti arriverebbero anche con il comparto fotografico grazie all’introduzione di un sensore principale da 200 MP – in linea con i top della famiglia Find X di OPPO.