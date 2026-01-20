OnePlus 16 clamoroso: potrebbe restare un’esclusiva cinese

Con una mossa a sorpresa e senza precedenti, OnePlus 16 potrebbe non vedere mai la luce in versione Global. Il prossimo top di gamma sarebbe un’esclusiva cinese, almeno secondo quanto emerso nelle scorse ore. Non si tratta di dettagli ufficiali e al momento è ancora tutto confuso: comunque per gli appassionati internazionali del brand non è ancora il momento di sudare freddo.

Colpo di scena assurdo per OnePlus 16: la versione Global potrebbe non vedere la luce… ma sarà davvero così?

Crediti: OnePlus

Il primo scossone è arrivato tramite un post di OnePlus Club su X: non è un profilo ufficiale ed avrebbe raccolto l’indiscrezione da una fonte. Tuttavia il post è stato rimosso e non è chiaro il motivo (forse per non alimentare polemiche).

Nel frattempo è entrato in scena l’insider indiano Yogesh Brar, una figura sicuramente più autorevole. Il leaker ha postato la presunta configurazione della fotocamera di OnePlus 16, rivelando una soluzione da 200 + 50 + 50 MP con teleobiettivo dotato di zoom ottico 3.5X. Quello che colpisce è il “Ma…” che conclude il messaggio: volutamente criptico potrebbe fare riferimento all’assenza Global o essere solo un enorme bait.

Next OnePlus flagship

200MP + 50MP + 50MP (3.5X Tele)



But… — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) January 19, 2026

È vero che OnePlus non è di certo un brand campione di vendite, eppure la fine dell’avventura Global sembra particolarmente esagerata. Il produttore non ha mai brillato per numeri ed attualmente è stato inglobato da OPPO, quinto produttore di smartphone al mondo.

Tuttavia parliamo di un marchio che è stato in grado di crearsi una base solida di appassionati e che comunque è capace di stuzzicare con i suoi dispositivi. OnePlus Open 2 sarebbe stato cancellato mentre il top di gamma compatto OnePlus 15T dovrebbe arrivare solo in Cina, secondo le indiscrezioni recenti.

Ma anche in questo caso parliamo di due segmenti particolari: abbiamo a che fare con un flagship pieghevole e un modello compatto, dispositivi che si avvicinano più a degli “esperimenti” da parte del brand. E infatti, a riprova di ciò, le voci sul lancio di OnePlus Nord 6 si fanno sempre più insistenti: alla casa cinese interessa la fascia premium e quella media, non il settore dei foldable e nemmeno quello dei top di gamma in formato mini.

Tornando a OnePlus 16, il debutto è previsto per il quarto trimestre del 2026. Restiamo in attesa di novità, ma pare poco probabile che non vi sarà una versione Global: di conseguenza, fino ad un annuncio ufficiale è bene continuare a dormire sonni tranquilli.