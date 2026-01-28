OnePlus 16 sarà molto più di un semplice upgrade: cosa aspettarsi

Nonostante manchi molto al debutto del prossimo OnePlus 16 le indiscrezioni non si sono fatte attendere. Ormai sono settimane che si parla delle novità in arrivo per il top di gamma e anche se l’uscita è lontana abbiamo già un quadro chiaro di quello che ci aspetta.

Alcuni insider hanno fatto il punto della situazione delle novità in arrivo, con tanto di immagini render. Chiaramente siamo ancora nel campo dei rumor e dei concept, ma è probabile che molte delle migliore saranno effettivamente implementate.

OnePlus 16 migliorerà in tutto: cosa sappiamo del prossimo top di gamma, a distanza di parecchi mesi dal lancio

OnePlus 15 – Crediti: OnePlus

La prima novità riguarderebbe il display: l’attuale OnePlus 15 ha testato con successo i 165 Hz ma il successore dovrebbe alzare il tiro offrendo un refresh rate a 240 Hz, per un’esperienza ultrafluida sia durante le operazioni quotidiane che i giochi.

A migliorare sarebbe anche l’autonomia, con l’introduzione di una batteria colossale da 9.000 mAh – in grado di far impallidire i 7.300 mAh del predecessore. Chiaramente non mancherà l’ultimo chipset top di Qualcomm: lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 potrebbe avere una potenza clamorosa, con picchi di 6 GHz.

OnePlus 16, concept – Crediti: @OnePlusClub (X)

Il comparto fotografico di OnePlus 16 dovrebbe fare un salto in avanti con l’introduzione di un sensore da 200 MP: la sua presenza sarebbe assodata ma al momento c’è ancora un po’ di confusione. Non è chiaro se si tratterà dell’obiettivo principale o del tele periscopico, quindi restiamo in attesa di chiarimenti.

Ultimamente si parlato anche di un possibile OnePlus 16 Pro oppure Ultra: tuttavia la strategia del brand non sarebbe ancora definita. Potrebbe arrivare una coppia di telefoni ma non è nemmeno da escludere un cambio di nome, con un unico smartphone chiamato 16 Pro o 16 Ultra. Il lancio è previsto per ottobre, quindi ne dovrà passare di acqua sotto i ponti!