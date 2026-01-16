OnePlus 15T non è lontano, ecco quando dovrebbe arrivare

Dopo l’arrivo sul mercato di OnePlus 15 e OnePlus 15R, l’attenzione degli appassionati si sta spostando con insistenza verso il prossimo tassello della strategia aziendale: il OnePlus 15T.

Le ultime indiscrezioni, provenienti dalla prolifica fonte cinese Digital Chat Station, suggeriscono un cambio di passo rispetto alle tempistiche tradizionali.

OnePlus 15T verso un debutto anticipato

Se guardiamo al passato recente, il OnePlus 13T aveva fatto il suo debutto nel mese di aprile del 2025. Tuttavia, secondo le nuove informazioni trapelate, il successore sembra destinato a bruciare le tappe.

La tabella di marcia attuale vedrebbe il lancio del OnePlus 15T programmato tra la metà e la fine di marzo, anticipando di fatto la finestra di lancio rispetto alla generazione precedente.

Sotto la scocca, il dispositivo non sembra voler accettare compromessi. Il cuore del nuovo terminale sarà, con ogni probabilità, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5.

A differenza di alcune strategie passate, dove le varianti “T” ricevevano talvolta versioni depotenziate dei chipset, questa volta l’azienda sembra intenzionata a offrire la massima potenza disponibile, affiancata da configurazioni di memoria generose che potrebbero raggiungere i 16 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio di archiviazione.

L’esperienza visiva sarà affidata a un pannello OLED piatto da 6,31 pollici, confermando la vocazione del dispositivo a presidiare il segmento degli smartphone compatti ma potenti. La risoluzione prevista è di 1,5K, ma il vero salto di qualità risiede nella frequenza di aggiornamento: si parla di un refresh rate a 165 Hz, un incremento notevole rispetto ai 120 Hz del modello 2025.

Il tutto sarà incastonato in un corpo con frame centrale in metallo, che conferirà solidità e una sensazione premium al tatto, abbandonando definitivamente le soluzioni ibride o plastiche.

La rivoluzione sarà sull’autonomia

Le voci sono in parte contrastanti sui numeri esatti, ma concordi sulla sostanza: OnePlus sta preparando qualcosa di eccezionale. Mentre alcune fonti citano una batteria da 7.000 mAh, altre indiscrezioni spingono l’asticella fino a 7.500 mAh.

Indipendentemente dalla cifra finale, si tratta di valori che farebbero impallidire la concorrenza, soprattutto considerando le dimensioni contenute dello smartphone. Questo miracolo ingegneristico sarebbe reso possibile dall’utilizzo di nuove tecnologie al silicio-carbonio, che permettono una densità energetica superiore in volumi ridotti.

Non mancheranno, ovviamente, la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere e il supporto alla ricarica wireless, possibilmente compatibile con custodie magnetiche “snap-on”.

Se lato prestazioni e autonomia l’asticella è altissima, il comparto fotografico potrebbe rappresentare l’elemento più conservativo del progetto.

Non sono attesi stravolgimenti rispetto al passato: il setup dovrebbe rimanere simile alla generazione precedente, probabilmente focalizzandosi su un sistema a doppia fotocamera che potrebbe escludere l’ultra-grandangolare a favore di un teleobiettivo con sensore da 50 megapixel.

Una scelta che conferma come il target di questo dispositivo sia l’utente alla ricerca di performance e durata, piuttosto che il fotografo purista.

Resta infine l’incognita della distribuzione. Sebbene il lancio in Cina sembri ormai quasi certo per marzo, il destino internazionale del dispositivo è ancora tutto da scrivere. La speranza degli utenti europei è che l’azienda decida di importare questo concentrato di tecnologia, che si troverebbe a sfidare rivali agguerriti come Xiaomi 17 Pro e le future proposte di OPPO e vivo.