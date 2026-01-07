OnePlus 15T avrà una batteria enorme ma arriverà in Europa?

Il mercato ha accolto da tempo OnePlus 15 e OnePlus 15R, dispositivi che hanno consolidato la posizione del brand nel segmento di fascia alta.

Tuttavia, l’attenzione si sta ora spostando verso un terzo possibile componente della famiglia: il OnePlus 15T.

Secondo le indiscrezioni più recenti, questo dispositivo potrebbe persino approdare sui mercati internazionali con il nome di OnePlus 15s, seguendo una strategia di rebranding già vista in passato.

OnePlus 15T o OnePlus 15s? L’arrivo in Europa è comunque ancora in forse

13T – Crediti: OnePlus

Mentre la macchina dei rumor lavora a pieno ritmo, nuove informazioni trapelate dal noto insider Digital Chat Station sulla piattaforma Weibo hanno gettato luce sulle specifiche chiave e sulla finestra di lancio di questo atteso terminale.

L’aspetto più eclatante emerso dai leak riguarda senza dubbio il comparto della batteria. OnePlus sembra intenzionata a puntare altissimo, dotando il OnePlus 15T di una unità dalla capacità impressionante. Si parla di un modulo da ben 7.500 mAh, una cifra che farebbe impallidire, specialmente considerando le dimensioni contenute del dispositivo.

L’obiettivo dell’azienda è quello di offrire la batteria più capiente della sua classe, un salto notevole rispetto al predecessore, il OnePlus 13T, che si fermava a 6.260 mAh.

Tuttavia, è doveroso sollevare un interrogativo riguardo alla possibile disparità tra le versioni regionali. Come accaduto con la generazione precedente, dove il modello indiano OnePlus 13s presentava una batteria ridotta rispetto alla controparte cinese (5.850 mAh contro 6.260 mAh), esiste il rischio concreto che anche il futuro OnePlus 15s globale possa subire un ridimensionamento simile.

Nonostante ciò, l’insider Digital Chat Station sostiene che OnePlus stia spingendo l’ingegnerizzazione al limite per mantenere il valore più alto possibile, probabilmente sfruttando le nuove tecnologie al silicio-carbonio.

Le altre specifiche trapelate

Sotto il profilo estetico e costruttivo, il prototipo ingegneristico del OnePlus 15T si presenta con un display OLED LTPS piatto da 6,3 pollici, confermando la volontà di presidiare il segmento degli smartphone compatti ad alte prestazioni.

La risoluzione prevista è l’ormai prevedibile 1,5K, ma la vera novità risiede nel refresh rate, che dovrebbe salire a 165 Hz, superando i 120 Hz del pannello LTPO del modello 2025.

Il corpo del telefono sarà caratterizzato da un frame centrale in metallo, che conferirà una sensazione di maggiore solidità e pregio al tatto rispetto ai materiali plastici o ibridi. Inoltre, la sicurezza biometrica farà un passo avanti con l’adozione di un lettore di impronte digitali a ultrasuoni integrato nello schermo.

Il dispositivo vanterà anche una certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere, e supporterà custodie magnetiche “snap-on”, simili a quelle viste sulla serie 13T, sebbene la ricarica wireless magnetica vera e propria potrebbe non essere presente.

Sotto la scocca del OnePlus 15T ci sarà, secondo le voci, il potentissimo chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. A differenza di alcune strategie passate che vedevano l’utilizzo di versioni depotenziate per i modelli “T”, questa volta OnePlus sembra intenzionata a non scendere a compromessi, offrendo la versione migliore del processore di punta.

Sul fronte fotografico, invece, la situazione appare più conservativa e, per certi versi, controversa. I report indicano un setup a doppia fotocamera posteriore che escluderebbe l’ultra-grandangolare, una scelta in controtendenza rispetto al mercato attuale.

Il focus sarebbe invece sul teleobiettivo, che dovrebbe riutilizzare il sensore Samsung JN5 da 50 megapixel già visto sul modello precedente. Sebbene non ci siano dettagli sulla fotocamera principale, l’assenza di un terzo sensore e la mancanza di grandi aggiornamenti hardware nel comparto imaging suggeriscono che il vero punto di forza di questo smartphone sarà l’equilibrio tra potenza e autonomia in un corpo compatto, piuttosto che la fotografia pura.

Lancio globale sì o no?

Digital Chat Station indica aprile 2026 come il mese designato per il debutto del OnePlus 15T in Cina, rispettando perfettamente la tabella di marcia stabilita l’anno scorso con il 13T. Tuttavia, resta un’incognita sulla distribuzione internazionale. Al momento non ci sono conferme ufficiali su quali paesi accoglieranno questo dispositivo e se l’Europa sarà inclusa nei piani di espansione.

Se dovesse arrivare sui nostri mercati, il OnePlus 15T si troverebbe a fronteggiare una concorrenza agguerrita, sfidando rivali del calibro dello Xiaomi 17 Pro, del vivo X300 e del probabile Oppo Find X9s.

Sembra invece uscire di scena iQOO 15 Mini, il cui sviluppo sarebbe stato messo in pausa. La speranza per gli utenti europei è che OnePlus decida di importare questo concentrato di tecnologia, portando finalmente un’opzione compatta con un’autonomia generosa anche nel Vecchio Continente.