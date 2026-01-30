Sorpresa: OnePlus 10 Pro non doveva ricevere Android 16, ma l’azienda l’ha aggiornato lo stesso

Quando il OnePlus 10 Pro ha debuttato sul mercato nel corso del 2022, le aspettative sul supporto software erano chiare e definite da una politica aziendale precisa: tre grandi aggiornamenti del sistema operativo.

Poiché il dispositivo è stato lanciato con Android 12, il suo ciclo vitale avrebbe dovuto concludersi fisiologicamente con l’arrivo di Android 15.

Tuttavia, contro ogni previsione e superando le promesse iniziali, il produttore ha deciso di estendere la vita operativa del suo ex top di gamma annunciando ufficialmente il rilascio di OxygenOS 16.

OnePlus 10 Pro si aggiorna a sorpresa ad Android 16

La notizia è emersa direttamente dai forum della community ufficiale, dove l’azienda ha confermato l’avvio della distribuzione della versione stabile, partendo inizialmente dal mercato indiano con un rilascio a scaglioni che si estenderà progressivamente ad altre regioni.

Questa mossa rappresenta un’eccezione nel settore, dove raramente i produttori decidono di investire risorse su dispositivi che hanno tecnicamente terminato il loro periodo di supporto software.

Il OnePlus 10 Pro, che secondo la tabella di marcia originale avrebbe dovuto fermarsi alla versione precedente, riceve così una significativa iniezione di longevità.

Intelligenza Artificiale e nuove funzionalità

La nuova release introduce il Trinity Engine, un motore software studiato per gestire in modo intelligente l’hardware. L’obiettivo è migliorare l’esperienza durante sessioni di utilizzo intenso, come il gaming o la registrazione video, garantendo fluidità e stabilità.

La nuova modalità di risparmio batteria è ora capace di adattare le prestazioni del processore in base alla percentuale di carica residua.

Parallelamente, il sistema è stato affinato per garantire un caricamento più rapido degli album fotografici riducendo al contempo il dispendio energetico.

L’aggiornamento porta con sé anche una serie di strumenti basati sull’intelligenza artificiale che arricchiscono le applicazioni native.

Il Registratore vocale, ad esempio, evolve significativamente: ora è in grado di generare titoli automatici, applicare una cancellazione del rumore avanzata e distinguere il contesto della registrazione, riconoscendo se si tratta di una riunione o di una lezione universitaria.

Anche l’app Note guadagna una modalità di editing a blocchi per una formattazione più agile, mentre la Galleria integra strumenti di editing video che permettono di unire clip, regolare la velocità di riproduzione e aggiungere colonne sonore senza dover ricorrere a software esterni.

Un’estetica più curata

Dal punto di vista visivo, l’interfaccia utente subisce un restyling mirato. Le nuove icone Flux offrono uno stile più moderno, accompagnate da griglie ridimensionabili e cartelle personalizzabili che garantiscono maggiore libertà organizzativa sulla home screen.

L’introduzione del font One Serif mira a migliorare la leggibilità complessiva del sistema, mentre il Luminous Rendering Engine arricchisce l’esperienza visiva con effetti in tempo reale.

Grande attenzione è stata dedicata anche alle animazioni di sistema, che ora godono di una fluidità superiore grazie a un’elaborazione parallela che rende i movimenti di trascinamento e scorrimento molto più naturali.

Infine, la privacy e la connettività non sono state trascurate: è ora possibile nascondere o bloccare le app direttamente dalla schermata principale e la gestione dei dispositivi connessi è stata semplificata tramite nuovi widget e una connessione Bluetooth ottimizzata per l’uso in auto.