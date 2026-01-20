Le cose sono due: Nothing collaborerà con Jaguar o sta ancora ridendo del rebranding del 2024

Nothing, l’azienda londinese guidata dal carismatico Carl Pei, ha costruito la sua identità non solo su prodotti dal design trasparente e distintivo, ma anche su una comunicazione audace che gioca costantemente con le aspettative del pubblico.

Recentemente, questa tradizione è stata confermata da un nuovo, enigmatico post sui social media che ha riacceso i riflettori sul brand.

Nothing e Jaguar, in arrivo una partnership o è solo un “meme”?

Crediti: Nothing

Il teaser in questione invita i fan a “prepararsi a fare la storia“, mostrando un’immagine che mette a confronto l’attuale logo dell’azienda con una nuova veste grafica (che potete vedere qui sopra).

A prima vista, potrebbe sembrare l’annuncio di un imminente rebranding aziendale, una mossa non inusuale per una startup in crescita che cerca di maturare la propria immagine.

Tuttavia, per gli osservatori più attenti e per chi ha buona memoria, quel “nuovo” logo ha un sapore decisamente familiare, che riporta le lancette dell’orologio indietro di qualche anno, precisamente al novembre del 2024.

Un déjà vu automobilistico

Il font e lo stile del presunto nuovo logo non sono inediti: si tratta infatti della stessa grafica utilizzata da Nothing per cavalcare l’onda di un meme virale legato a Jaguar.

Quando la storica casa automobilistica britannica svelò la sua controversa nuova identità visiva alla fine del 2024, accompagnata da una campagna pubblicitaria che lasciò perplessi molti appassionati, il web reagì con ironia tagliente.

Nothing, dimostrando la sua tipica agilità sui social media, partecipò all’ondata di meme adottando temporaneamente quel font specifico per il proprio nome su X (ex Twitter), trasformando la propria immagine profilo in una parodia della nuova Jaguar.

Il fatto che l’azienda riproponga oggi quella stessa grafica, non più come una battuta estemporanea ma come un teaser ufficiale, solleva interrogativi legittimi.

La risposta dell’azienda a un utente che faceva notare il collegamento, un criptico “dovevi esserci” riferito al meme originale, non fa che infittire il mistero. Stiamo assistendo a una semplice rievocazione di uno scherzo o c’è qualcosa di più concreto all’orizzonte?

Partnership strategica o noia dei social media manager?

L’ipotesi più affascinante, e che sta guadagnando trazione tra gli analisti del settore, è che questo gioco di richiami possa nascondere una reale collaborazione industriale.

L’idea di una partnership tra Nothing e Jaguar, per quanto nata da una presa in giro, non sarebbe affatto fuori luogo nel panorama attuale degli smartphone.

La storia recente della telefonia mobile è costellata di alleanze tra produttori di smartphone e marchi automobilistici di lusso: basti pensare alle collaborazioni tra Honor e Porsche Design, Realme e Aston Martin, o alle storiche partnership che hanno coinvolto OnePlus e McLaren.

Un’edizione limitata, magari un “Nothing Phone (3) Jaguar Edition“, rappresenterebbe un punto d’incontro interessante tra due realtà britanniche che, seppur in modi diversi, puntano a scardinare lo status quo del design.

Se da un lato c’è la possibilità che Nothing stia semplicemente continuando a divertirsi alle spalle del rebranding automobilistico, dall’altro una sinergia reale potrebbe offrire vantaggi a entrambi i brand, unendo l’innovazione tecnologica di Pei con l’eredità (e il tentativo di rinnovamento) di Jaguar.