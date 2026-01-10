Nothing rimuove le pubblicità dai suoi smartphone ma non cantare ancora vittoria

Nothing, l’azienda londinese che ha fatto del design trasparente e del minimalismo il suo marchio di fabbrica, si è trovata recentemente al centro di una controversia riguardante l’introduzione di Lock Glimpse, una funzionalità progettata per mostrare pubblicità direttamente sulla schermata di blocco.

Dopo aver ricevuto un’ondata significativa di feedback negativi dalla propria community, l’azienda ha deciso di fare un passo indietro, annunciando la rimozione della funzione dalla maggior parte dei suoi dispositivi.

Tuttavia, analizzando attentamente le dichiarazioni ufficiali, emerge un quadro più sfumato che suggerisce come la partita sulla monetizzazione software non sia ancora del tutto chiusa.

Nothing rimuove Lock Glimpse, un dietrofront guidato dalla community

Crediti: Nothing

La reazione degli utenti all’introduzione di inserzioni pubblicitarie su un sistema operativo lodato per la sua pulizia è stata immediata e rumorosa. In risposta all’aggiornamento del post originale che annunciava il rollout di Lock Glimpse, Nothing ha comunicato ufficialmente un cambio di rotta.

Per i possessori della serie Nothing Phone (a), la notizia è decisamente positiva: la funzionalità pubblicitaria verrà completamente rimossa.

Questa decisione rappresenta una vittoria per i consumatori che avevano scelto il brand proprio per fuggire dalle interfacce utente appesantite da contenuti indesiderati, ribadendo l’importanza del feedback degli utenti nelle decisioni strategiche dell’azienda.

Una porta lasciata socchiusa

Nonostante l’apparente ritirata, sarebbe prematuro considerare il capitolo pubblicità definitivamente archiviato. Nelle sue comunicazioni, l’azienda ha mantenuto un approccio pragmatico e aperto al futuro, specificando che Lock Glimpse potrebbe fare il suo ritorno in un secondo momento.

La condizione posta da Nothing per un eventuale ripristino è che la funzione venga “significativamente migliorata” per risultare meno invasiva e più ponderata rispetto all’esperienza utente.

Questa dichiarazione lascia ampio spazio interpretativo su cosa costituisca un’inserzione “non intrusiva”, mantenendo di fatto aperta la possibilità di reintrodurre flussi di entrate pubblicitarie una volta calmatesi le acque o perfezionato il software.

Per chi sperava in una garanzia assoluta di un sistema “ad-free” per sempre, questa nota a margine rappresenta un chiaro segnale di cautela.

La strategia differenziata per i modelli economici

La gestione della questione cambia notevolmente quando si analizzano i dispositivi di fascia più bassa o i sub-brand. Per il Phone (3a) Lite e i dispositivi a marchio CMF, la strategia adottata è diversa rispetto alla serie principale.

In questi casi, Lock Glimpse non verrà rimosso dal sistema operativo, ma sarà preinstallato e disattivato per impostazione predefinita.

L’azienda ha delineato un piano per introdurre in futuro la possibilità di disinstallare completamente la funzione, riconoscendo che la rimozione forzata dell’applicazione allo stato attuale potrebbe causare conseguenze impreviste e instabilità del sistema.

Le novità non riguardano esclusivamente le inserzioni pubblicitarie, ma si inseriscono in un contesto più ampio di revisione del software distribuito con l’ultimo aggiornamento.

Nothing sembra voler riaffermare il proprio impegno verso un sistema operativo leggero e privo di bloatware, estendendo le opzioni di controllo anche ad applicazioni di terze parti.

L’update in fase di rilascio, infatti, concede agli utenti la facoltà di disabilitare e rimuovere il Meta App Installer e l’App Manager dal Phone (3a) Lite.

La mossa è particolarmente significativa in un’era in cui i servizi di background non richiesti sono spesso fonte di preoccupazione per la privacy e per il consumo di risorse, confermando la volontà del brand di ripulire il proprio ecosistema digitale, un passo alla volta.