Nothing Phone (4a) Pro: nuovi dettagli grazie all’etichetta energetica EU

L’uscita di Nothing Phone (4a) Pro molto più tangibile, non solo a livello internazionale ma anche per noi, grazie alla certificazione energetica europea. L’etichetta indica che il debutto è ormai vicinissimo e svela alcuni dettagli: vista la natura della fonte è chiaro che si tratta di informazioni ufficiali, dedicati sia alla batteria che alla ricarica del prossimo medio gamma.

Nothing Phone (4a) Pro si avvicina al lancio: ha ricevuto l’etichetta energetica europea

Crediti: EPREL

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, l’etichetta EPREL è la nuova certificazione energetica obbligatoria per tutti i dispositivi in vendita in Europa. Entrata in vigore lo scorso giugno, indica con precisione l’efficienza energetica di smartphone e tablet – per acquisti più consapevoli da parte degli utenti e una maggiore trasparenza dai produttori.

Di recente è stato scovato anche vivo V70: l’etichetta ha confermato ufficialmente che il device arriverà in Europa. Tornando a Nothing Phone (4a) Pro, il dispositivo è apparso con la sigla A069P, una batteria da 5.080 mAh e il supporto alla ricarica rapida da 50W. Inoltre sappiamo che sarà dotato di una scocca resistente ad acqua e polvere, con classificazione IP65.

Il nuovo modello non cambierà le cose rispetto all’attuale Phone (3a) Pro: stessa batteria/ricarica e un piccola passo avanti rispetto alla scocca IP64, anche se l’etichetta europea non menziona la ricarica wireless.

In base alle indiscrezioni finora, il prossimo Nothing dovrebbe arrivare con a bordo un chipset Snapdragon 7 (forse 7 Gen 4), con 12 GB di RAM, 256 GB di storage (pare UFS 3.1), il supporto eSIM e quattro colorazioni. I leak menzionano varianti Black, White, Pink e Blue: le ultime due rappresentano di certo una novità per il brand di Carl Pei.

Di recente anche Nothing Phone (4a) “liscio” ha ricevuto varie certificazioni. Insomma, il debutto sembra ormai vicino e forse potrebbe avvenire nel corso del mese di marzo – come la serie Phone (3A).