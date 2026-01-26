Il primo Nothing dell’anno si avvicina al debutto

Il nuovo anno si è aperto all’insegna di vari brand ma al momento mancano all’appello novità per la casa di Carl Pei. Sicuramente il 2026 sarà un anno unico – in senso negativo – come pronosticato dallo stesso CEO, con rincari e poche novità ma soprattutto con la fine della corsa alle specifiche.

Per Nothing si preannunciano aggiornamenti minimi lato hardware, e i nuovi modelli giocheranno su design e interfaccia. Il primo smartphone che vedremo sarà certamente Nothing Phone (4a) ed ora il medio gamma fa un passo avanti verso il debutto.

Nothing Phone (4a) è stato certificato: la presentazione del nuovo medio gamma si fa più vicina

Crediti: TDRA

Al momento il dispositivo non ha ancora una data precisa ma non è da escludere che seguirà la scia della scorsa generazione. Phone (3a) e (3a) Pro hanno debuttato lo scorso marzo, quindi questo potrebbe essere il mese giusto. Le certificazioni dedicate a Nothing Phone (4a) si susseguono dallo scorso settembre ed ora si aggiunge anche quella dell’ente TDRA.

Il telefono compare con la sigla A069 mentre in altre certificazioni il fratello maggiore compare come A069P. Purtroppo non ci sono dettagli tecnici, né immagini – quindi sarà necessario pazientare ancora prima di saperne di più.

Stando alle indiscrezioni di dicembre, i prossimi smartphone di Nothing sarebbero mossi dallo Snapdragon 7s Gen 4 e Snapdragon 7 Gen 4, con prezzi a partire da 475$ e 12/256 GB di memorie.