Nothing OS 4.0 arriva su Phone (3a) Lite: ora il rilascio è completo

Con il nuovo aggiornamento dedicato a Nothing Phone (3a) Lite, il piccolo della famiglia, ora il rollout di Nothing OS 4.0 è davvero completo. La compagnia di Carl Pei ha portato Android 16 a bordo di tutti i modelli supportati, l’unica eccezione è rappresentata dal primissimo dispositivo del brand. Ecco tutte le novità dell’update e ora non resta che attendere la prossima generazione di mid-range!
Nothing Phone (3a) Lite si aggiorna con Nothing OS 4.0 e Android 16: tutte le novità del changelog ufficiale
L’aggiornamento dedicato a Nothing Phone (3a) Lite è attualmente in fase di rilascio e porta il software alla versione B4.0-260116-1904. Come anticipato anche in apertura, si tratta di Nothing OS 4, l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria dell’azienda, su base Android 16; il peso dovrebbe essere di circa 1,03 GB.
In base a quanto riportato dalla casa di Carl Pei il rollout è iniziato in modo incrementale: arriverà prima a bordo di un numero limitato di modelli, per poi estendersi a tutti.
Changelog
Nuove Funzioni
- Dashboard utilizzo IA: Aggiunta una dashboard per monitorare l’uso dei modelli IA. Quando si usa Essential Space, il sistema traccia automaticamente l’utilizzo per una maggiore trasparenza della privacy. Percorso: Impostazioni > Toolkit d’intelligenza > Utilizzo IA.
- Nascondere le App: Supportata la possibilità di nascondere le app direttamente dalla home screen e dal cassetto delle app. Percorso: Home screen > Cassetto delle app > Icone nascoste.
- Notifiche Essential: Aggiunta una voce dedicata nelle Impostazioni per un accesso più rapido. Percorso: Impostazioni > Notifiche > Notifiche Essential.
- Impostazione Flip to Glyph: Aggiunta un’opzione nel Glyph Interface per scegliere se la funzione Flip to Glyph debba attivare la modalità Silenzioso o Vibrazione.
- Ricerca nel Cassetto App: Supporto alla gestione dell’ambito di ricerca per visualizzare risultati all’interno di un perimetro specifico.
- Widget aggiornati: Aggiunte nuove opzioni di dimensione per i widget Meteo, Contapassi e Tempo di utilizzo.
- Impostazioni Rapide: Supporto alla dimensione 2×2 per la maggior parte dei riquadri dei QuickSettings.
- Visualizzazione Pop-up: Supporto a due icone fluttuanti per passare più facilmente da un’app all’altra.
- Dual SIM: Supporto all’impostazione di suonerie differenti per le due SIM.
- Ottimizzazione App: Il sistema ora supporta l’ottimizzazione delle app per migliorare la velocità di avvio. Percorso: Impostazioni > App > Ottimizzazione app.
Innovazioni Essential
- Playground (Alpha): Introduzione di Playground per provare le creazioni della community, inclusi Essential Apps, preset della fotocamera e profili EQ.
- Essential Apps (Alpha): Apertura dei download per le Essential Apps, applicazioni potenziate dall’IA e create dalla community. Maggiori dettagli su playground.nothing.tech.
Miglioramenti Visivi
- Icone Nothing: Riprogettazione delle icone delle app Nothing con un look completamente nuovo.
- Barra di stato: Aggiornamento delle icone della barra di stato per un aspetto più intuitivo.
- Schermata di blocco: Aggiunti 2 nuovi stili di orologio nella sezione Personalizzazione.
- Modalità Extra dark: Introdotta una modalità scura ancora più profonda. Percorso: Impostazioni > Display > Tema scuro > Extra dark mode.
Miglioramenti Fotocamera
- Preset: Aggiornato l’elenco predefinito con i nuovi stili più popolari.
- Filtri: Aggiunta la regolazione dell’intensità e nuovi stili esclusivi “Stretch”.
- Watermark: Introduzione di nuovi watermark del brand Nothing e di cornici artistiche.
- Creazione Preset: Supporto all’importazione di LUT e watermark per una maggiore flessibilità creativa.