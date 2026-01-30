Nothing OS 4.0 arriva su Phone (3a) Lite: ora il rilascio è completo

Con il nuovo aggiornamento dedicato a Nothing Phone (3a) Lite, il piccolo della famiglia, ora il rollout di Nothing OS 4.0 è davvero completo. La compagnia di Carl Pei ha portato Android 16 a bordo di tutti i modelli supportati, l’unica eccezione è rappresentata dal primissimo dispositivo del brand. Ecco tutte le novità dell’update e ora non resta che attendere la prossima generazione di mid-range!

Nothing Phone (3a) Lite si aggiorna con Nothing OS 4.0 e Android 16: tutte le novità del changelog ufficiale

Crediti: Nothing

L’aggiornamento dedicato a Nothing Phone (3a) Lite è attualmente in fase di rilascio e porta il software alla versione B4.0-260116-1904. Come anticipato anche in apertura, si tratta di Nothing OS 4, l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria dell’azienda, su base Android 16; il peso dovrebbe essere di circa 1,03 GB.

In base a quanto riportato dalla casa di Carl Pei il rollout è iniziato in modo incrementale: arriverà prima a bordo di un numero limitato di modelli, per poi estendersi a tutti.

Changelog

Nuove Funzioni

Dashboard utilizzo IA : Aggiunta una dashboard per monitorare l’uso dei modelli IA. Quando si usa Essential Space, il sistema traccia automaticamente l’utilizzo per una maggiore trasparenza della privacy. Percorso: Impostazioni > Toolkit d’intelligenza > Utilizzo IA.

: Aggiunta una dashboard per monitorare l’uso dei modelli IA. Quando si usa Essential Space, il sistema traccia automaticamente l’utilizzo per una maggiore trasparenza della privacy. Percorso: Impostazioni > Toolkit d’intelligenza > Utilizzo IA. Nascondere le App : Supportata la possibilità di nascondere le app direttamente dalla home screen e dal cassetto delle app. Percorso: Home screen > Cassetto delle app > Icone nascoste.

: Supportata la possibilità di nascondere le app direttamente dalla home screen e dal cassetto delle app. Percorso: Home screen > Cassetto delle app > Icone nascoste. Notifiche Essential : Aggiunta una voce dedicata nelle Impostazioni per un accesso più rapido. Percorso: Impostazioni > Notifiche > Notifiche Essential.

: Aggiunta una voce dedicata nelle Impostazioni per un accesso più rapido. Percorso: Impostazioni > Notifiche > Notifiche Essential. Impostazione Flip to Glyph : Aggiunta un’opzione nel Glyph Interface per scegliere se la funzione Flip to Glyph debba attivare la modalità Silenzioso o Vibrazione.

: Aggiunta un’opzione nel Glyph Interface per scegliere se la funzione Flip to Glyph debba attivare la modalità Silenzioso o Vibrazione. Ricerca nel Cassetto App : Supporto alla gestione dell’ambito di ricerca per visualizzare risultati all’interno di un perimetro specifico.

: Supporto alla gestione dell’ambito di ricerca per visualizzare risultati all’interno di un perimetro specifico. Widget aggiornati : Aggiunte nuove opzioni di dimensione per i widget Meteo, Contapassi e Tempo di utilizzo.

: Aggiunte nuove opzioni di dimensione per i widget Meteo, Contapassi e Tempo di utilizzo. Impostazioni Rapide : Supporto alla dimensione 2×2 per la maggior parte dei riquadri dei QuickSettings.

: Supporto alla dimensione 2×2 per la maggior parte dei riquadri dei QuickSettings. Visualizzazione Pop-up : Supporto a due icone fluttuanti per passare più facilmente da un’app all’altra.

: Supporto a due icone fluttuanti per passare più facilmente da un’app all’altra. Dual SIM : Supporto all’impostazione di suonerie differenti per le due SIM.

: Supporto all’impostazione di suonerie differenti per le due SIM. Ottimizzazione App: Il sistema ora supporta l’ottimizzazione delle app per migliorare la velocità di avvio. Percorso: Impostazioni > App > Ottimizzazione app.

Innovazioni Essential

Playground (Alpha) : Introduzione di Playground per provare le creazioni della community, inclusi Essential Apps, preset della fotocamera e profili EQ.

: Introduzione di Playground per provare le creazioni della community, inclusi Essential Apps, preset della fotocamera e profili EQ. Essential Apps (Alpha): Apertura dei download per le Essential Apps, applicazioni potenziate dall’IA e create dalla community. Maggiori dettagli su playground.nothing.tech.

Miglioramenti Visivi

Icone Nothing : Riprogettazione delle icone delle app Nothing con un look completamente nuovo.

: Riprogettazione delle icone delle app Nothing con un look completamente nuovo. Barra di stato : Aggiornamento delle icone della barra di stato per un aspetto più intuitivo.

: Aggiornamento delle icone della barra di stato per un aspetto più intuitivo. Schermata di blocco : Aggiunti 2 nuovi stili di orologio nella sezione Personalizzazione.

: Aggiunti 2 nuovi stili di orologio nella sezione Personalizzazione. Modalità Extra dark: Introdotta una modalità scura ancora più profonda. Percorso: Impostazioni > Display > Tema scuro > Extra dark mode.

Miglioramenti Fotocamera