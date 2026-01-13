Nothing annuncia il suo prossimo flagship store, ma sarà lontanissimo da noi

Il brand Nothing nasce nel 2020 da Carl Pei, già co-fondatore di OnePlus: nel corso degli anni l’azienda si è ampliata con smartphone e accessori tech dal design minimale ed un look iconico. Inoltre di recente la linea si è ampliata anche con un telefono di punta, appartenente alla fascia alta.

Fino ad oggi Nothing ha operato principalmente online e in uno store fisico in UK, ma nei piani della compagnia c’è un nuovo flagship store, in arrivo nel corso del 2026. Tuttavia lo store vedrà la luce molto lontano da noi, nonostante il marchio abbia sede a Londra e strizzi l’occhio al pubblico occidentale.

Il nuovo store fisico di Nothing aprirà in India: l’annuncio e l’immagine criptica che lo accompagna

Crediti: Nothing

Come anticipato anche poco sopra, per ora l’unico negozio fisico di Nothing è presente nel Regno Unito, precisamente a Londra – la città è anche la sede dell’azienda. Tramite un comunicato ufficiale, la casa di Carl Pei ha annunciato l’apertura di un secondo flagship store ma c’è una brutta notizia per i fan europei.

Il prossimo punto vendita aprirà in India: non ci sono ancora dettagli sulla data precisa né sulla posizione esatta dello store, ma è il Paese è stato confermato ufficialmente. Il comunicato è accompagnato da un’immagine che mostra la possibile insegna del negozio, con il nome del brand con il caratteristico carattere e una libellula blu come mascotte.

Lo store di Londra è stato inaugurato nel 2022, un paio di anni dopo il debutto di Nothing. Il fatto che il nuovo store abbia sede in India dimostra solo una cosa: il mercato indiano è di certo più influente di quello europeo, un segnale chiaro da parte dell’azienda.

Per quanto riguarda le novità in arrivo, nel futuro di Nothing ci sono i prossimi Phone (4a) e (4a) Pro: le ultime indiscrezioni sono state abbastanza ricche, con presunti dettagli su specifiche e prezzi. Il lancio è atteso per il mese di marzo ma per ora dalla compagnia tutto tace.