C’è il NO IVA MediaWorld per tutto il weekend: -18,04% su tantissimi prodotti!

Anche per il mese di gennaio torna la promozione NO IVA diMediaWorld, che ti permette di accedere ad una sfilza di prodotti tech con lo scorporo dell’IVA. Come al solito si tratta di un’iniziativa limitata ad una manciata di giorni: le occasioni dureranno fino a domenica 25 gennaio, quindi avete a disposizione tutto il fine settimana per scegliere quello che vi interessa!

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad eBay, Unieuro, MediaWorld ed altri store top!

NO IVA MediaWorld dal 23 al 25 gennaio: approfitta delle offerte tech, ma sono attive solo per il fine settimana

Crediti: MediaWorld

Anche a questo giro le offerte NO IVA sono dedicate ai possessori della carta MediaWorld Club: non abbiate timore perché si tratta semplicemente del programma fedeltà della catena di elettronica. Basta effettuare l’iscrizione tramite questo link ed il gioco è fatto: si tratta di una carta virtuale gratuita, quindi non c’è alcun impatto negativo sul portafogli – ma solo benefici, dato che potrete accedere alle offerte esclusive.

Una volta che sarete membri del Club date un’occhiata alla pagina della promo NO IVA: qui trovate tutti i prodotti in sconto, un assortimento vastissimo sia in termini di categorie che di brand.

Potete risparmiare su smartphone e notebook, TV e audio, indossabili e bici elettriche, passando per action cam, giochi e tanto altro. L’iniziativa è valida sia online che in negozio ma è meglio preferire gli acquisti sull’e-shop: categorie come Cucina e Caffé, Grandi elettrodomestici, Elettrodomestici da incasso e Pulizia e Stiro sono disponibili solo online.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

NO IVA MediaWorld | Gennaio 2026 Fino al 25 gennaio, sconto al carrello del 18,04% valido su tantissimi prodotti, ma solo per i possessori della carta MEDIAWORLD CLUB! More Less 18,04%

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.