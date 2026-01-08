Narwal presenta V40 Station: il suo primo aspirapolvere cordless, ora in Italia

Insieme alle novità viste al CES 2026, Narwal ha annunciato il lancio del suo primo aspirapolvere senza fili V40 Station, ora disponibile in Italia. Il brand ha fatto il suo ingresso in una nuova categoria di prodotti dedicati alle pulizie, con una novità che combina una potente aspirazione, il rilevamento dello sporco in tempo reale e una stazione di svuotamento automatico completamente autonoma.

Narwal V40 Station ufficiale in Italia: tutto sul primo aspirapolvere cordless del brand

Crediti: Narwal

Le performance di Narwal V40 Station sono affidate ad un motore brushless ad alta velocità da 120.000 giri/min, capace di erogare fino a 220 AW di potenza di aspirazione. Questo lavora in sinergia con il sistema Smart Dirt Detection, che analizza costantemente il pavimento in tempo reale e regola automaticamente la potenza in base al tipo e alla quantità di sporco.

Che si tratti di polvere sottile sui pavimenti duri, sporco incrostato nei tappeti o peli di animali domestici, V40 Station si adatta istantaneamente per garantire una pulizia profonda e uniforme su ogni superficie. Il risultato è una casa sempre fresca, con una pulizia intelligente ed efficace, senza necessità di regolazioni manuali.

Crediti: Narwal

Per supportare sessioni di pulizia più lunghe e senza interruzioni, è dotato di un sistema a doppia batteria, pensato per abitazioni di grandi dimensioni e routine più impegnative. Ogni unità offre fino a 60 minuti di autonomia e può essere sostituita in pochi secondi, consentendo di estendere l’utilizzo fino a 120 minuti complessivi.

Uno degli elementi più innovativi di Narwal V40 Station è la capacità di gestire la polvere fino a 100 giorni senza interventi manuali. La sua base è dotata di un sacchetto sigillato antibatterico da 3 litri, in grado di immagazzinare i detriti in totale sicurezza e inibire la proliferazione batterica fino al 99%, riducendo al minimo la necessità di svuotamento e l’esposizione alla polvere.

Crediti: Narwal

Tra le altre caratteristiche abbiamo un sistema di filtrazione avanzato a 9 stadi (con doppi filtri HEPA H13), una spazzola anti-groviglio con una luce integrata per individuare la polvere, una serie di accessori in confezione.

Il nuovo Narwal V40 Station debutta al prezzo di listino di 449€: l’aspirapolvere cordless è in promozione a 379€ fino al 1° febbraio ed è disponibile all’acquisto sia sul sito ufficiale che su Amazon.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.