Narwal Flow 2 debutta al CES 2026, insieme a tante altre novità

In occasione del CES 2026 di Las Vegas, Narwal ha delineato il futuro della cura della casa, presentando una visione che va ben oltre il semplice concetto di aspirazione automatizzata. L’azienda, che si è consolidata come uno dei primi cinque produttori mondiali del settore, ha svelato una gamma di prodotti caratterizzata da un nuovo linguaggio di design e da un’integrazione capillare dell’intelligenza artificiale.

Tutte le novità di Narwal annunciate in occasione del CES 2026

Narwal Flow 2

Crediti: Narwal

Il protagonista indiscusso dell’evento è il nuovo Narwal Flow 2, un robot aspirapolvere che rappresenta il vertice tecnologico del brand per il 2026. Il dispositivo introduce il sistema NarMind Pro, una piattaforma AI che utilizza doppie telecamere RGB a 1080p per mappare l’ambiente con la massima precisione.

Grazie al modello AI VLM OmniVision, Flow 2 non si limita a evitare gli ostacoli, ma interpreta attivamente il layout domestico, riconoscendo la differenza tra zone umide e asciutte e adattando dinamicamente la potenza di aspirazione, che raggiunge i 30.000 PA.

Per le famiglie con esigenze specifiche, il sistema integra modalità dedicate alla cura dei bambini e degli animali domestici, garantendo un ambiente igienico grazie al sistema di lavaggio FlowWash, che agisce con una pressione costante di 12N e acqua calda a 60°C.

Tra le altre caratteristiche abbiamo una batteria ad alta capacità (da 7.000 mAh), il sistema anti-grovigli DualFlow e la tecnologia CarpetFocus.

La manutenzione del dispositivo è stata resa quasi del tutto autonoma dalla stazione base all-in-one, capace di lavare i mop con acqua calda che raggiunge i 100°C, eliminando batteri e residui prima dell’asciugatura automatica ad aria calda.

Narwal V50

Crediti: Narwal

Per la gamma del 2026, il brand ha deciso di varcare i confini dei robot aspirapolvere per abbracciare una suite completa di soluzioni per la cura di pavimenti e tessuti. La nuova serie Narwal V50 offre una pulizia fluida grazie ad un’unità principale leggera ed ergonomica, mentre la tecnologia CarpetFocus garantisce prestazioni potenti da 210 AW sia su pavimenti duri che su tappeti.

La manutenzione è minima grazie a un sistema anti-groviglio a ciclo completo e una stazione base ultra-compatta e auto-svuotante con uno spazio per nascondere gli accessori, mantenendo le case pulite e organizzate senza mai toccare la polvere.

Narwal Cordless Ultra-Slim

Crediti: Narwal

Narwal ha svelato un nuovo aspirapolvere cordless ultra-slim progettato per un uso senza sforzo, caratterizzato da un corpo leggero e semplificato che rende la manovra intorno ai mobili, angoli stretti e spazi difficili più facile che mai.

Nonostante le dimensioni compatte, offre una potente aspirazione da 140 AW e dispone di una luce di rilevamento dello sporco per individuare detriti nascosti. Con manovrabilità girevole a 360° e fino a 50 minuti di autonomia, questo aspirapolvere combina velocità, precisione e flessibilità per ogni attività di pulizia.

Abbinato a una stazione di svuotamento automatico intelligente, offre una pulizia precisa e potente in un pacchetto elegante e raffinato.

Narwal U50

Crediti: Narwal

Segnando l’espansione di Narwal nella cura dei tessuti, l’aspirapolvere per materassi U50 offre una pulizia profonda e igienica per materassi e imbottiti. Riscaldamento a ferro a 60°C, sterilizzazione UVC, battitura ad alta frequenza e sacchetti di polvere monouso sigillati lavorano insieme per rimuovere acari della polvere e allergeni, offrendo un ambiente di vita più pulito e confortevole con manutenzione minima.