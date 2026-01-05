Il 2026 di Motorola di prospetta scoppiettante, trapelata l’intera lineup di prodotti

Grazie all’intervento del noto leaker Evan Blass, figura di spicco nel panorama dei leak, è stata svelata quella che sembra essere l’intera roadmap degli smartphone Motorola intende lanciare nel corso del 2026.

Questa scoperta non è frutto di spionaggio industriale complesso, ma di una curiosa svista avvenuta direttamente su un portale ufficiale.

Trapelata l’intera lineup di prodotti Motorola per il 2026

Motorola Edge 70 – Crediti: Motorola

La fonte di questa massiccia fuga di notizie è il sito “SmartFind” di Lenovo, un portale solitamente dedicato alla ricerca di accessori compatibili con i numerosi dispositivi del gruppo.

Secondo quanto riportato da Blass, l’utilizzo di un semplice filtro di ricerca all’interno del sito ha permesso di accedere a un vero e proprio “tesoro” di informazioni: una lista completa di nomi in codice e numeri di modello riferiti alla gamma smartphone Motorola per l’anno corrente.

La sorpresa di Blass nel trovarsi di fronte a dati così sensibili e non ancora annunciati è stata notevole, tanto da spingerlo a riorganizzare i dati grezzi in una tabella comprensibile che sta ora facendo il giro del web, offrendo agli appassionati uno sguardo privilegiato sul futuro del marchio.

Il consolidamento della serie Razr e il mistero del pieghevole a libro

Analizzando i dati emersi, appare evidente che Motorola ha intenzione di puntare con decisione sul settore degli smartphone pieghevoli, continuando a sfidare i giganti del settore.

La celebre linea Razr, che ha riportato in auge il form factor a conchiglia, vedrà il lancio di ben tre nuovi modelli nel 2026, replicando la strategia numerica dell’anno precedente. Gli utenti potranno scegliere tra il modello base Razr (2026), la variante intermedia Razr+ (2026) e il dispositivo di punta, il Razr Ultra (2026).

Tuttavia, l’elemento più intrigante della lista riguarda alcuni modelli che Blass non è riuscito ad associare immediatamente a un nome commerciale noto.

Tra le ipotesi più accreditate vi è quella che Motorola stia finalmente preparando il terreno per uno smartphone pieghevole a libro capace di rivaleggiare direttamente con la serie Galaxy Z Fold di Samsung.

Non è escluso che questo misterioso dispositivo possa fare la sua prima apparizione, o addirittura essere lanciato, durante il CES, l’importante fiera dell’elettronica di consumo che si sta svolgendo in questi giorni, segnando un’espansione cruciale del portfolio dell’azienda.

Novità imminenti: dalla gamma Signature alla serie Moto G

La tabella di marcia rivelata non guarda solo a un futuro lontano, ma anticipa lanci previsti a brevissimo termine. Tra i dispositivi menzionati spicca il nuovo flagship non pieghevole della linea “Signature”, la cui presentazione per il mercato indiano è attesa già per mercoledì 7 gennaio.

Parallelamente, l’azienda continua a curare con attenzione la fascia media e quella dedicata all’autonomia, segmenti che le hanno garantito una base di utenti fedele negli anni.

Giovedì 8 gennaio dovrebbe debuttare il nuovo Moto G Power (2026), un dispositivo progettato per chi fa della durata della batteria una priorità assoluta. Grazie a un’unità da 5200mAh, questo smartphone promette di garantire fino a due giorni di utilizzo continuativo prima di necessitare di una ricarica.

Scorrendo il calendario, si nota anche la presenza del Moto G Stylus (2026), la cui uscita sembra essere programmata per il mese di aprile, confermando l’impegno del brand verso i dispositivi dotati di pennino.

Il contesto di mercato e le ambizioni per il futuro

Questa aggressiva strategia di lancio si inserisce in un contesto di mercato ben definito. Attualmente, Motorola si posiziona come il terzo produttore di smartphone negli Stati Uniti, detenendo una quota di mercato approssimativa del 4%.

Sebbene si tratti di una posizione di tutto rispetto, il divario con i leader del settore rimane ampio: Samsung viaggia tra il 23% e il 26%, mentre Apple domina incontrastata con una quota che oscilla tra il 58% e il 61%.

Per molti utenti storici, che ricordano i tempi del primo Motorola DROID, il dispositivo che nel 2009 sfidò l’iPhone e introdusse la navigazione turn-by-turn gratuita di Google Maps, vedere il brand ancora attivo e combattivo è motivo di interesse.

La nuova lineup del 2026, con la sua combinazione di nostalgia (attraverso i Razr), innovazione (il possibile pieghevole a libro) e concretezza (le serie Moto G), rappresenta il tentativo di Lenovo di erodere quote di mercato ai concorrenti e consolidare la propria posizione come alternativa credibile nel panorama Android.