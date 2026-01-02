Motorola Signature sfiderà Galaxy S26 Ultra anche a colpi di stylus

Il marchio alato, che negli ultimi anni ha saputo riconquistare fette importanti di pubblico, è pronta a svelare la sua prossima punta di diamante: il Motorola Signature.

L’azienda ha recentemente diffuso alcuni teaser che puntano i riflettori sulla data del 6 gennaio, giorno in cui, con ogni probabilità, il dispositivo farà il suo debutto ufficiale, segnando l’inizio di una nuova era per il brand.

Ciò che rende il lancio del Motorola Signature particolarmente interessante non è solo la scheda tecnica, ma il posizionamento strategico che emerge dalle ultime indiscrezioni.

Motorola Signature supporterà l’uso di un pennino

Crediti: YTECHB

Sebbene il design del telefono fosse già trapelato attraverso render diffusi il mese scorso, una nuova immagine promozionale ha cambiato radicalmente la narrazione attorno al prodotto. Lo scatto, infatti, mostra inequivocabilmente uno stilo posizionato davanti allo smartphone.

Questa caratteristica non è un dettaglio da poco: suggerisce una volontà chiara di entrare in diretta competizione con il segmento degli smartphone dedicati alla produttività, un territorio finora dominato quasi incontrastato dalla serie Ultra di Samsung.

L’inclusione del supporto ad una penna conferma una voce che circolava già dai primi di dicembre, secondo cui il dispositivo, inizialmente noto nei corridoi come Motorola Edge 70 Ultra, avrebbe integrato questa funzionalità.

La scelta di adottare il nome “Signature” al posto della classica nomenclatura numerica sembra sottolineare un desiderio di freschezza e di rottura col passato, posizionando il device come un oggetto unico e distintivo.

Le specifiche tecniche di Motorola Signature trapelate finora

Le aspettative per il Motorola Signature sono quindi altissime, anche per via del probabile utilizzo del potente SoC Snapdragon 8 Gen 5, lo stesso visto su OnePlus 15R. Questo processore di nuova generazione sarà supportato da una memoria RAM che potrà raggiungere i 16 GB, assicurando così una gestione del multitasking fluida e reattiva, essenziale per sfruttare al meglio le funzionalità legate allo stylus.

L’esperienza visiva sarà affidata a un display OLED da 6,7 pollici con una risoluzione 1,5K, un pannello che promette di offrire colori vibranti e una nitidezza eccellente sia per l’ambito lavorativo che per l’intrattenimento.

A chiudere il cerchio delle specifiche software, il dispositivo arriverà sul mercato con Android 16 preinstallato, garantendo agli utenti l’accesso immediato alle ultimissime funzionalità del sistema operativo di Google fin dal primo giorno di utilizzo.

Con queste premesse, il 6 gennaio si preannuncia come una data cruciale per capire se Motorola riuscirà davvero a impensierire i giganti del settore.