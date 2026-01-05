Motorola Signature: leak senza freni, Eval Blass ha svelato tutto

Manca ormai pochissimo alla presentazione del nuovo Motorola Signature, dispositivo che segna un nuovo inizio per la compagnia. Si tratta infatti del primo modello di una nuova serie che guarda al segmento premium, con specifiche top e un design caratterizzato dalla tipica eleganza dei dispositivi Motorola.
Il lancio è fissato per il 7 gennaio, ma grazie all’insider Evan Blass – conosciuto anche come evleaks – ora sappiamo praticamente tutto!
Motorola Signature tra immagini e specifiche, a pochi giorni dalla presentazione
Stavolta non si tratta di informazioni generiche, ma l’insider è entrato nel dettaglio con una panoramica completa di tutti i dettagli del dispositivo. Motorola Signature è a tutti gli effetti un modello premium: non guarda ai top di gamma perché fa a meno dell’ultimo Snapdragon Elite, ma il resto del pacchetto è di alto livello.
Lo smartphone è equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 5 (quindi siamo nella fascia alta anche lato SoC), accompagnato da memorie LPDDR5X fino a 16 GB e UFS 4.1 fino a 1 TB. Frontalmente c’è uno schermo AMOLED con micro-curvature su quattro lati, un’unità da 6,8″ con risoluzione 1.5K, frequenza di aggiornamento a 165 Hz, tecnologia LTPO ed un vetro protettivo Gorilla Glass Victus.
La sicurezza è affidata ad un lettore d’impronte digitali a ultrasuoni (posizionato sotto il display) mentre il comparto fotografico è affidato ad un trittico di sensori capeggiati dal Sony LYTIA 828. C’è anche un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x.
Di seguito trovate la scheda tecnica completa, così come anticipata da Evan Blass. Chiaramente è bene prendere tutto con cautela, anche se parliamo di uno degli insider più importanti ed affidabili del panorama tech.
Motorola Signature – Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: 162,1 x 76,4 x 6,99 mm, 186 grammi
- Colorazioni: /
- Certificazione: IP68/IP69, MIL-STD 810H
- Display: Micro Quad Curved AMOLED 6,8″ 1.5K (2.780 x 1.264 pixel) con refresh rate LTPO a 165 Hz, campionamento del tocco a 360 Hz, Water Touch, fino a 6.200 nit, colore a 10 bit, protezione Gorilla Glass Victus 2, colori Pantone
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 3,8 GHz – Oryon Gen 3
- 6 x 3,32 GHz – Oryon Gen 3
- GPU: Adreno 829 (versione depotenziata della 840)
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: 5.200 mAh, silicio-carbonio
- Ricarica: 90W, wireless 50W, inversa cablata 5W, inversa wireless 10W
- Fotocamera: tripla 50 + 50 + 50 MP (f/1.6-2.0) con Sony LYTIA 828, OIS, ultra-wide 122° e teleobiettivo periscopico Sony LYTIA 600 (OIS, zoom ottico 3x) + sensore multispettrale
- Selfie camera: 50 MP (f/2.0) Sony LYTIA 500
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 3.2
- Sistema operativo: Android 16, fino a 7 anni di aggiornamento (Android + sicurezza)