Motorola Signature: leak senza freni, Eval Blass ha svelato tutto

Manca ormai pochissimo alla presentazione del nuovo Motorola Signature, dispositivo che segna un nuovo inizio per la compagnia. Si tratta infatti del primo modello di una nuova serie che guarda al segmento premium, con specifiche top e un design caratterizzato dalla tipica eleganza dei dispositivi Motorola.

Il lancio è fissato per il 7 gennaio, ma grazie all’insider Evan Blass – conosciuto anche come evleaks – ora sappiamo praticamente tutto!

Motorola Signature tra immagini e specifiche, a pochi giorni dalla presentazione

Crediti: Motorola

Stavolta non si tratta di informazioni generiche, ma l’insider è entrato nel dettaglio con una panoramica completa di tutti i dettagli del dispositivo. Motorola Signature è a tutti gli effetti un modello premium: non guarda ai top di gamma perché fa a meno dell’ultimo Snapdragon Elite, ma il resto del pacchetto è di alto livello.

Lo smartphone è equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 5 (quindi siamo nella fascia alta anche lato SoC), accompagnato da memorie LPDDR5X fino a 16 GB e UFS 4.1 fino a 1 TB. Frontalmente c’è uno schermo AMOLED con micro-curvature su quattro lati, un’unità da 6,8″ con risoluzione 1.5K, frequenza di aggiornamento a 165 Hz, tecnologia LTPO ed un vetro protettivo Gorilla Glass Victus.

Device: motorola signature



Processor: Snapdragon 8 Gen 5 (3nm)

Expandable Storage: 256GB UFS 4.1 | 512GB UFS 4.1 | 1TB UFS 4.1

Memory (RAM): 12GB LPDDR5X | 16GB LPDDR5X

Security: On-screen ultrasonic fingerprint reader | Face Unlock | ThinkShield



Sensors: Proximity… pic.twitter.com/BT40uHz4tH — Evan Blass (@evleaks) January 4, 2026

La sicurezza è affidata ad un lettore d’impronte digitali a ultrasuoni (posizionato sotto il display) mentre il comparto fotografico è affidato ad un trittico di sensori capeggiati dal Sony LYTIA 828. C’è anche un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x.

Di seguito trovate la scheda tecnica completa, così come anticipata da Evan Blass. Chiaramente è bene prendere tutto con cautela, anche se parliamo di uno degli insider più importanti ed affidabili del panorama tech.

Motorola Signature – Scheda tecnica presunta