Motorola regala i biglietti per la FIFA World Cup 2026, la promo arriva assieme a quattro nuovi moto g

Motorola ha scelto di intrecciare le novità tech con la passione per lo sport. In qualità di Official Smartphone Partner della FIFA, il brand ha svelato una nuova iniziativa volta a coinvolgere i tifosi in vista dei prossimi mondiali di calcio, contestualmente all’ampliamento della sua celebre famiglia moto g.

L’azienda ha lanciato moto g77, moto g67, moto g17 e moto g17 power. Spaziano dalla fascia media premium a soluzioni orientate all’autonomia, tutti accomunati da un design familiare e funzionalità intelligenti.

Motorola moto g77, g67, g17 e g17 power ufficiali: tutte le novità

Crediti: Motorola Crediti: Motorola Crediti: Motorola Crediti: Motorola

Al vertice della nuova lineup si posiziona il moto g77, che introduce per la prima volta nella serie g un sensore principale da 108MP dotato di in-sensor zoom 3x. Questa tecnologia promette di catturare immagini sufficientemente dettagliate anche da lunghe distanze, una funzione ideale per chi desidera immortalare eventi sportivi o paesaggi.

A completare il comparto fotografico troviamo una ultrawide da 8 MP e una frontale da 32 MP.

Il dispositivo non scende a compromessi nemmeno sul fronte display, integrando un pannello Extreme AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La luminosità di picco raggiunge i 5000 nit, garantendo una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole.

Crediti: Motorola Crediti: Motorola Crediti: Motorola Crediti: Motorola

Parallelamente, Motorola ha presentato il moto g67, che condivide gran parte del DNA costruttivo del fratello maggiore, inclusa la robustezza di grado militare. Entrambi i telefoni, infatti, hanno superato 13 rigorosi test MIL-STD-810H, dimostrando resistenza a temperature estreme, urti e cadute, oltre a essere protetti dal vetro Corning Gorilla Glass 7i e dalla certificazione IP64 contro polvere e schizzi d’acqua.

Motorola moto g67 monta un sensore Sony LYTIA 600 da 50MP, il quale vanta la tecnologia Quad Pixel per scatti vividi anche in condizioni di scarsa illuminazione. Sotto la scocca del dispositivo troviamo un processore MediaTek Dimensity 6300, un passo indietro rispetto al Dimensity 6400 di moto g77.

E per chi punta tutto su risparmio e autonomia?

Per gli utenti che privilegiano l’affidabilità e la concretezza, l’azienda propone i nuovi moto g17 e moto g17 power. Come suggerisce il nome, la variante “power” è progettata per chi necessita di un’autonomia migliore, grazie a una capiente batteria da 6000mAh che promette di accompagnare l’utente per lunghe sessioni di utilizzo senza la necessità di ricariche frequenti.

Il modello standard moto g17, pur mantenendo un profilo più sottile, integra comunque una batteria da 5200mAh e condivide con la versione power il processore MediaTek Helio G81 Extreme.

Crediti: Motorola Crediti: Motorola Crediti: Motorola Crediti: Motorola

Entrambi i modelli entry-level adottano il sensore principale Sony LYTIA 600 da 50MP, una specifica notevole per questo segmento di mercato che assicura immagini ben bilanciate.

Il design rimane un punto fermo anche in questa fascia, con finiture morbide al tatto ispirate alla pelle e una selezione di colori curata da Pantone, tra cui spiccano tonalità come il Bordeaux e l’Alaskan Blue. L’esperienza multimediale è affidata a display LCD Full HD+, supportati da audio stereo Dolby Atmos per un suono avvolgente.

Prezzi, disponibilità e il concorso FIFA World Cup 2026

L’arrivo di questi smartphone è accompagnato da un concorso esclusivo valido dal 28 gennaio al 30 aprile 2026.

Acquistando uno dei nuovi modelli moto g (o altri dispositivi selezionati come edge 50 neo, moto g85, moto g56, dge 70 e moto g57), gli utenti possono partecipare all’estrazione di un viaggio per due persone a Città del Messico per assistere alla partita inaugurale della FIFA World Cup 26.

Inoltre, ogni settimana verrà messo in palio un Motorola razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, una versione esclusiva del pieghevole non disponibile per la vendita.

Di seguito il listino prezzi per il mercato italiano delle nuove uscite: