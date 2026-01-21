Moto G67 e G77 svelati da uno store: ecco i nuovi mid-range Motorola

Dopo aver annunciato il suo pieghevole a libro e il debutto del nuovo modello Signature (al CES 2026), Motorola si prepara all’uscita di due smartphone della famiglia G – dedicata alla fascia media. Un rivenditore online greco ha pubblicato immagini e parte delle specifiche di Moto G67 e G77, offrendoci una panoramica di quello che ci aspetta – a cominciare dal look ormai ampiamente collaudato del produttore asiatico.

Motorola sta per lanciare Moto G67 e G77: ecco cosa sappiamo dei prossimi dispositivi della serie

Crediti: Motorola

Si comincia con Moto G67 “liscio”, da non confondere con G67 Power lanciato in alcuni mercati lo scorso novembre. Il dispositivo è il più economico della coppia ed arriva con un display AMOLED da 6,8″ di diagonale con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e protezione Gorilla Glass 7i.

Il telefono è mosso dal Dimensity 6300 di MediaTek – con 4/128 GB di memorie – ed è dotato di una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP (LYT-600) ed un ultra-grandangolare da 8 MP. Frontalmente, all’interno del punch hole, trova spazio una selfie camera da 32 MP.

Tra le altre caratteristiche abbiamo 5.200 mAh di batteria con ricarica da 30W, una scocca classificata IP64 e il supporto Dual SIM ed eSIM.

Crediti: Motorola

Il fratello maggiore Moto G77 offre un’estetica e un display simili, mentre il comparto tecnico fa un piccolo saltello in avanti con il chipset Dimensity 6400, supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Migliora anche la fotocamera, con un sensore da 108 MP – sempre con ultra-wide da 8 MP e selfie da 32 MP. Batteria e ricarica restano invariate e lo stesso vale per la classificazione IP.

Per ora prezzo e disponibilità del nuovi medio gamma restano sconosciuti. Comunque vista la mole di dettagli dal rivenditore è chiaro che ormai non manchi molto al debutto: resta da vedere se arriveranno alle nostre latitudini, entrambi o uno dei due.