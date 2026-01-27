Moto G17 nelle prime immagini leak, in tre splendide colorazioni

Una volta che i leak iniziano è come un fiume in piena: le indiscrezioni sui prossimi smartphone Motorola sono iniziati pochi giorni fa, con alcuni dettagli. Ed oggi ci ritroviamo che tanti dettagli sulle specifiche e perfino le immagini render.

In questo caso si tratta di Moto G17, ma è solo l’ultimo dei modelli colpiti da grosse anticipazioni: ecco cosa possiamo aspettarci in termini di design.

Moto G17 è il nuovo modello base della serie G: eccolo nelle prime immagini leak

Crediti: ytechb

Il look di Moto G17 non sembra introdurre novità rispetto al precedente G15, risalente a dicembre 2024. Lo smartphone presenta un modulo fotografico squadrato senza soluzione di continuità con la scocca, quest’ultima caratterizzata da una trama in simil-pelle.

A cambiare sono principalmente le colorazioni: rispetto ai precedenti arancione, verde e grigio, il nuovo modello dovrebbe proporre le tonalità Evening Blue, Alaskan Blue e Soft Mauve (che vedete all’interno dell’articolo).

Crediti: ytechb

Lo smartphone rappresenta il punto di ingresso della serie: la sua natura budget è evidente dalla parte frontale, caratterizzata da cornici e mento spessi. Stranamente uno degli ultimi leak parla di un prezzo di ben 289€, contro i 149,9€ di Moto G15. È anche vero che questo ha debuttato in Italia nella sola configurazione da 4/128 GB mentre Moto G17 salirebbe a 8/256 GB.

Crediti: ytechb

Purtroppo mancano i dettagli tecnici: le uniche informazioni riguardano le dimensioni (165,67 x 75,98 x 8,17 mm) ed un display che potrebbe misurare 6.72″ di diagonale. Restiamo in attesa di altri dettagli, anche se è ormai chiaro che non manca molto al debutto.

Oltre a questo modello base sono in arrivo anche Moto G67 e G77, insieme a Motorola Edge 70 Fusion.