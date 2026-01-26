Moto G17: il budget phone di Motorola avvistato in uno store online

A inizio gennaio Motorola ha annunciato il nuovo modello Signature in occasione del CES 2026. Tuttavia le novità in arrivo sono molteplici con numerosi dispositivi pronti ad arricchire la fascia media del brand. Tra questi ci sarà spazio anche per un nuovo budget phone: Moto G17 è stato avvistato in uno store online di terze parti, ma una “conferma” è arrivata anche dal sito ufficiale di Motorola.

Motorola sta per lanciare Moto G17: il nuovo smartphone economico è stato avvistato in uno store

Moto G15 – Crediti: Motorola

Silenziosamente è apparsa una pagina di supporto dedicata a Moto G17 e G17 Power: nulla di trascendentale – non ci sono dettagli tecnici né immagini – ma si fa riferimento al nome commerciale di entrambi i dispositivi. La pagina mostra come inserire e rimuovere la SIM, ma specifica la presenza dello slot micro SD per schedine fino a 1 TB.

Nel frattempo il modello G17 è apparso anche presso un rivenditore online italiano nella configurazione da 8/256 GB e nei colori Evening Blue e Alaskan Blue. Non ci sono dettagli tecnici ma pare che si tratterà ancora una volta di un modello economico dotato di connettività 4G LTE.

L’attuale Moto G15 è arrivato in Italia a dicembre 2024 con un SoC MediaTek Helio, una fotocamera da 50 MP e uno schermo da 6,72″ Full HD – al prezzo di 159€. Oltre al prossimo G17 sono attesi anche i mid-range Moto G67 e G77, insieme al modello Edge 70 Fusion.