Motorola Edge 70 Fusion con display a 144 Hz e 7.000 mAh: tante migliorie in vista

Dopo il lancio del modello di punta Motorola Signature – che ha segnato l’inizio dell’anno per il brand – la compagnia è in procinto di annunciare novità anche per quanto riguarda la fascia media. Lo rivela il noto insider Evan Blass, che non si limita a snocciolare qualche dettaglio su Motorola Edge 70 Fusion ma traccia una panoramica quasi completa del dispositivo.
Motorola Edge 70 Fusion: un corposo leak svela quasi tutto
Con Edge 70 il brand non ha annunciato il suo primo modello ultrasottile, caratterizzato da uno spessore di appena 5,99 mm ed un peso piuma di 159 grammi. Ecco, le dimensioni di Motorola Edge 70 Fusion non sono ancora note ma a parte questo il buon evleaks ha svelato praticamente tutto.
Manca solo qualche dettaglio in più sul comparto fotografico, che offrirebbe un sensore LYTIA da 50 MP e una selfie camera da 32 MP. Le specifiche del mid-range poggerebbero sullo Snapdragon 7s Gen 3 di Qualcomm, alimentato da 7.000 mAh di batteria – con ricarica rapida da 68W.
Di seguito trovate la scheda tecnica finora, chiaramente frutto di leak. Per l’uscita globale si guarda al mese di aprile, lo stesso periodo dell’attuale Edge 60 Fusion. Inoltre si vocifera dell’esistenza di un presunto Edge 70 Fusion+, siglato XT2605-1, ma per ora non ci sono altri dettagli.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni PANTONE: Orient Blue, Sporting Green, Blue Surf, Country Air, Silhouette
- Certificazione: IP68/IP69, MIL-STD-810H
- Display: Micro-Quad Curved AMOLED 6,78″ 1.5Kcon refresh rate 144 Hz, luminosità di picco di 5.200 nit e protezione Gorilla Glass 7i
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento: /
- SoC: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 2,5 GHz – Cortex-720
- 3 x 2,4 GHz – Cortex-720
- 4 x 1,8 GHz – Cortex-520
- GPU: Adreno 710
- RAM: 8/12 GB
- Storage: 256 GB
- Batteria: 7.000 mAh
- Ricarica: 68W
- Fotocamera: 50 MP (f/?) con sensore Sony LYTIA
- Selfie camera: 32 MP (f/?)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C
- Sistema operativo: Android 16 con Hello UI (3 anni di aggiornamenti Android e 4 di patch di sicurezza)