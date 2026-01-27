Motorola Edge 70 Fusion, Moto G17, G57 e G77: ecco quanto costeranno in Europa

Nei primi giorni di gennaio abbiamo fatto conoscenza con ben 4 nuovi smartphone in arrivo sotto la bandiera di Motorola. Al momento il brand non ha ancora confermato nessuno di questi ma le indiscrezioni si portano avanti col lavoro: dopo immagini e dettagli sulle specifiche ora trapelano anche i presunti prezzi per l’Europa. Al centro del mirino gli inediti Motorola Edge 70 Fusion, Moto G57 e G77, insieme al budget phone G17.

Motorola lancerà 4 nuovi smartphone: ecco i prezzi leak per l’Europa

Crediti: @Sudhanshu1414 (X)

Forse parlare di budget phone è un tantino errato, visto il prezzo leak: la nuova gamma di smartphone dovrebbe partire da 289€ per la versione da 8/256 GB di Moto G17. Il precedessore ha debuttato in Italia a circa la metà di questa cifra quindi è probabile che avremo delle migliorie sul fronte tecnico; al momento non ci sono molti dettagli su questo telefono – ma è l’unico dei nuovi device in arrivo.

Si salirebbe di livello con Moto G57 e G77, proposti a 339€ e 369€ – sempre nella medesima configurazione da 8/256 GB, ormai il nuovo standard di partenza per i telefoni di fascia media. Attualmente l’azienda ha già lanciato G57 Power quindi resta da vedere se è in arrivo la versione “liscia” oppure se l’insider si è confuso con G67 (protagonista di un corposo leak insieme a G77).

L’ultimo della lista è il dispositivo di punta: Motorola Edge 70 Fusion dovrebbe essere annunciato a 469€. Nelle scorse ore sono stati pubblicati i presunti render, che ne avrebbero svelato il design (le specifiche hanno già fatto capolino in precedenza).