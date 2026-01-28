Motorola Edge 70 Fusion, Moto G17, G57 e G77: uno store svela il prezzo in Italia

I prossimi smartphone di Motorola sono stati già protagonisti di vari leak: se per alcuni modelli le specifiche non sono del tutto chiare, il design è stato invece ampiamente svelato dai render leak. Intanto hanno fatto capolino perfino i possibili prezzi leak: nelle scorse ore si parlava delle cifre europee ma adesso Motorola Edge 70 Fusion, Moto G17, G57 e G77 sono comparsi in uno store online italiano.

Un rivenditore online ha “confermato” il prezzo in Italia di Motorola Edge 70 Fusion, Moto G17, G57 e G77

Crediti: epto

Rispetto ai prezzi per l’Europa, quindi, ora il focus è il mercato italiano: chiaramente non abbiamo a che fare con le cifre definitive, ma potrebbero essere un buon punto di partenza. I nuovi mid-range di Motorola dovrebbero fare capolino nel corso delle prossime settimane, nelle seguenti configurazioni:

Moto G17 – 8/256 GB – 294,90€

Moto G57 – 8/256 GB – 345,89€

Moto G77 – 8/256 GB – 376,89€

Motorola Edge 70 Fusion – 8/256 GB – 478,90€

Purtroppo i dettagli tecnici dei nuovi Moto G sono ancora scarni, ma di recente sono trapelate le immagini leak. Moto G77 dovrebbe avere dalla sua il Dimensity 6400 e una fotocamera da 108 MP mentre Moto G17 sembra superiore al suo predecessore (il prezzo è quasi raddoppiato).

Di Moto G57 non si sa praticamente nulla mentre il medio gamma Edge 70 Fusion è stato il più colpito dai leak, con tanti dettagli sulle specifiche.