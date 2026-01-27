Questo è Motorola Edge 70 Fusion: ormai c’è tutto, tra immagini e specifiche

La serie Edge di Motorola si prepara ad una nuova aggiunta: inizialmente era solo una voce, divenuta sempre più insistente fino ad arrivare ad un corposo leak sulle specifiche, ai primi benchmark ed ora alle immagini render del prossimo dispositivo.

Il debutto di Motorola Edge 70 Fusion è praticamente dietro l’angolo: grazie alle indiscrezioni finora sappiamo quasi tutto. Cosa manca? La data d’uscita precisa ed il prezzo, ma per il resto siamo pienissimi di dettagli.

Motorola Edge 70 Fusion nelle immagini render ufficiose: ora conosciamo anche il design

Il design di Motorola Edge 70 Fusion è stato presentato dalle immagini leak che vedete nell’articolo. Il look ricalca quello del precedente Edge 60 Fusion (e di Edge 70 standard), ma ora il modulo fotografico squadrato è impreziosito da una cornice metallica. L’effetto è meno dinamico rispetto alle forme del predecessore, senza perdere eleganza.

Lo smartphone offre uno schermo con micro curvature su quattro lati, un punch hole per la selfie camera ed un profilo sottile. Le immagini render mostrano i colori Country Air e Silhouette, entrambi PANTONE, ma dai leak emerge che complessivamente ci saranno ben 5 tonalità. La cover posteriore è ispirata al nylon e al lino, con una trama che richiama questi tessuti.

Le specifiche sono state anticipate da evelaks; inoltre il mid-range è stato anche avvistato su Geekbench. In base a quanto emerso, Motorola Edge 70 Fusion sarebbe mosso dallo Snapdragon 7s Gen 3 ed avrebbe dalla sua un pannello AMOLED da 6,78″ di diagonale.

Per le fotocamere si vocifera di un sensore principale Sony Lytia da 50 MP, ma al momento mancano altri dettagli. Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica, basata sulle indiscrezioni finora. Il precedente modello Fusion è stato lanciato ad aprile, quindi non è da escludere questo periodo anche per il nuovo dispositivo.

Scheda tecnica presunta