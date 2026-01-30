Aggiornamenti obbligatori in Europa per 5 anni? Teoricamente no e Motorola ne approfitta

L’Unione Europea ha recentemente introdotto una serie di normative nell’ambito dell’ecodesign volte a contrastare l’obsolescenza programmata e garantire una maggiore longevità ai dispositivi elettronici.

L’obiettivo è quello di costringere i produttori a supportare i propri smartphone per un periodo di tempo più esteso, riducendo così i rifiuti elettronici.

Tuttavia, un’analisi più attenta del testo normativo ha rivelato una zona grigia, un vero e proprio cavillo burocratico che rischia di vanificare, almeno in parte, le intenzioni del legislatore.

Sembra infatti che la formulazione delle regole permetta ai brand di aggirare l’obbligo di fornire nuove versioni del sistema operativo, pur rimanendo formalmente in regola con la legge.

Così Motorola evita di aggiornare gli smartphone economici

Il nodo centrale della questione risiede in una specifica clausola del regolamento riguardante gli aggiornamenti del sistema operativo. Il testo stabilisce che, a partire dalla data di ritiro dal mercato e per almeno cinque anni successivi, i produttori devono rendere disponibili gli aggiornamenti “se” li forniscono.

È proprio quella congiunzione condizionale a cambiare le carte in tavola. La norma non impone esplicitamente la creazione di nuovi aggiornamenti, ma obbliga semplicemente a mantenere disponibili e gratuiti quelli che il produttore decide eventualmente di sviluppare.

In termini pratici, questo significa che se un’azienda sceglie di non produrre alcuna nuova funzionalità o correzione, non sussiste alcun obbligo di distribuzione.

La strategia di Motorola e il caso Moto g17

Motorola sembra essere tra i primi produttori ad aver colto questa sfumatura semantica, applicandola concretamente nelle sue strategie commerciali. Il lancio di dispositivi come il Moto g17 ne è la prova tangibile: per questo modello, l’azienda garantisce cinque anni di aggiornamenti di sicurezza, ma ha deciso di non fornire alcun avanzamento della versione del sistema operativo Android.

Una mossa che, agli occhi dei consumatori, può apparire discutibile, ma che trova una solida giustificazione legale nell’interpretazione letterale delle direttive europee.

Questa politica crea un precedente significativo. Offrire patch di sicurezza è un impegno meno oneroso rispetto allo sviluppo e all’adattamento di intere nuove versioni di Android.

Limitandosi alle correzioni di sicurezza, Motorola rispetta tecnicamente il requisito temporale dei cinque anni, ma svuota di significato l’idea di un dispositivo che rimane “attuale” nel tempo.

Il telefono rimarrà sicuro, certo, ma le sue funzionalità software rimarranno congelate al giorno dell’acquisto, invecchiando molto più rapidamente rispetto all’hardware.

La conferma istituzionale e le implicazioni per il mercato

A confermare che non si tratta di una semplice speculazione o di una mossa azzardata di un singolo brand è arrivata anche la voce delle istituzioni. Il portale finlandese After Dawn ha interpellato le autorità locali competenti per ottenere un chiarimento sull’interpretazione della normativa Ecodesign.

La risposta è stata inequivocabile: i produttori non sono obbligati a produrre nuovi aggiornamenti. L’obbligo riguarda esclusivamente la disponibilità per cinque anni degli aggiornamenti di sicurezza, correttivi o funzionali già esistenti o deliberatamente creati. In sostanza, la legge impone la reperibilità del software, non il suo sviluppo continuo.

Questa interpretazione apre scenari complessi per il futuro della telefonia mobile nel Vecchio Continente. Il rischio è che altri produttori, specialmente nella fascia bassa e media del mercato dove i margini sono ridotti, possano seguire l’esempio di Motorola, offrendo supporti software minimi per contenere i costi.

Tuttavia, questa strategia potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. In un mercato estremamente competitivo, dove colossi come Samsung e Google hanno fatto del supporto software a lungo termine (fino a sette anni di aggiornamenti completi) un pilastro del proprio marketing, offrire dispositivi che nascono “vecchi” potrebbe alienare la fiducia dei consumatori.

Resta da vedere se la Commissione Europea interverrà per correggere il tiro e chiudere questa falla normativa, rendendo l’obbligo di aggiornamento non solo una questione di disponibilità, ma di concreta evoluzione del prodotto.