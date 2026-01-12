Microsoft ritira una delle sue più popolari applicazioni per Android, la usavi?

Venerdì 9 gennaio 2026 ha segnato l’inizio della fine per una delle utility più apprezzate e diffuse nell’ecosistema di Redmond per la produttività mobile: Microsoft Lens.

Il colosso americano ha infatti avviato ufficialmente le procedure per il pensionamento dell’applicazione, nota in precedenza come Office Lens.

La notizia, sebbene fosse nell’aria da diverso tempo, colpisce una vasta base di utenza che per anni si è affidata a questo strumento versatile per scansionare documenti, lavagne e biglietti da visita, trasformando immagini statiche in file modificabili come PDF, Word, PowerPoint ed Excel.

Tutto fuorché un fallimento, un gigante dai numeri impressionanti

Crediti: Microsoft

La decisione di dismettere Microsoft Lens non è certo dovuta a una mancanza di popolarità o di apprezzamento da parte del pubblico. I numeri parlano chiaro e descrivono un successo difficilmente replicabile nel breve periodo: sul Google Play Store, l’applicazione è stata scaricata oltre 50 milioni di volte.

Ancora più rilevante è il grado di soddisfazione degli utenti, testimoniato da più di 952.000 recensioni che hanno garantito all’app una valutazione media quasi perfetta di 4,9 su 5. Anche sul fronte Apple la situazione è analoga, con quasi 142.000 valutazioni sull’App Store che confermano l’indispensabilità di questo strumento per studenti, professionisti e utenti comuni.

La chiusura di un servizio così radicato nelle abitudini quotidiane solleva inevitabilmente interrogativi sulla strategia di Microsoft, che sembra sempre più intenzionata a centralizzare le funzionalità all’interno di poche, grandi applicazioni “ombrello” piuttosto che mantenere una costellazione di app singole e specifiche.

Il nuovo programma della dismissione

Sebbene l’annuncio iniziale del ritiro risalga all’agosto del 2025, quando l’azienda aveva previsto l’inizio del processo per metà settembre dello stesso anno, le cose sono andate diversamente. Venerdì scorso, attraverso un aggiornamento nel Centro Messaggi di Microsoft 365, è stata delineata la tempistica definitiva, che non lascia molto spazio a dubbi o speranze di ripensamento.

Il calendario fissato da Microsoft è perentorio. L’applicazione Microsoft Lens verrà rimossa definitivamente dagli store digitali, sia Google Play che App Store, il prossimo 9 febbraio 2026.

Tuttavia, per chi ha già l’app installata, il servizio non cesserà immediatamente di esistere quel giorno. La data cruciale da segnare sul calendario è il 9 marzo 2026: a partire da quel momento, le funzionalità di scansione verranno disabilitate, rendendo l’app di fatto inutilizzabile per il suo scopo primario.

Microsoft ha tenuto a precisare che non è richiesta alcuna azione da parte degli amministratori IT, se non quella di notificare i propri utenti affinché possano prepararsi al cambiamento.

Per quanto riguarda i vecchi file, l’azienda ha assicurato che gli utenti potranno continuare ad accedere alle loro scansioni precedenti tramite la sezione “MyScans” all’interno dell’app, a patto che questa rimanga installata sul dispositivo.

È fondamentale notare che questa capacità non sarà supportata attivamente da Microsoft e richiederà che l’utente sia loggato con l’ultimo account attivo utilizzato sull’applicazione.

L’alternativa obbligata: OneDrive e i compromessi

La soluzione proposta da Microsoft per colmare il vuoto lasciato da Lens è la migrazione verso l’app mobile di OneDrive. L’azienda invita esplicitamente gli utenti a passare alla funzione di scansione integrata nel suo servizio di cloud storage.

Per accedere a questa funzionalità, gli utenti dovranno toccare il pulsante “+” situato nell’angolo inferiore dell’interfaccia utente di OneDrive e selezionare la voce “Scansiona foto”.

Tuttavia, questo passaggio non è privo di attriti e limitazioni che potrebbero scontentare chi era abituato alla flessibilità di Lens. Il cambiamento più significativo riguarda la gestione dei file: mentre Microsoft Lens permetteva diverse opzioni di salvataggio, la funzione di scansione di OneDrive obbliga gli utenti a salvare i propri documenti direttamente nel cloud.

Non è previsto il supporto per il salvataggio locale sul dispositivo, un dettaglio non trascurabile per chi preferisce mantenere i propri dati offline o ha connessioni dati limitate. Questa mossa costringe di fatto l’utente ad abbracciare totalmente l’ecosistema cloud dell’azienda, riducendo l’autonomia nella gestione dell’archiviazione dei file scansionati.

Una strategia di pulizia più ampia

La fine di Microsoft Lens non è un evento isolato, ma si inserisce in un quadro più ampio di “pulizie di primavera” che l’azienda sta portando avanti da alcuni anni. Microsoft sta sistematicamente eliminando servizi e funzionalità ritenuti ridondanti o non più strategici, spesso per inglobarli in piattaforme più grandi.

Solo pochi mesi fa, nel maggio 2025, gli utenti di Microsoft Authenticator avevano ricevuto la notifica della deprecazione della funzione di riempimento automatico delle password, con una scadenza fissata a luglio e un termine ultimo per l’esportazione dei dati al primo agosto.

Ancor prima, l’azienda aveva avvisato gli utenti di Microsoft Publisher che la storica applicazione di desktop publishing non sarebbe più stata supportata e sarebbe stata rimossa dalla suite Microsoft 365 dopo l’ottobre 2026.

È evidente, dunque, come la chiusura di Lens sia l’ultimo tassello di una strategia volta a snellire il portafoglio software, spingendo l’utenza verso soluzioni integrate come Microsoft 365 e OneDrive, anche a costo di sacrificare applicazioni storiche e amatissime.