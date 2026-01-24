Meta e Ray-Ban sotto accusa, gli occhiali infrangono dei brevetti?

Il settore degli wearable sta attraversando una fase di espansione senza precedenti, trainata in gran parte dal successo commerciale degli smart glasses nati dalla collaborazione tra Meta ed EssilorLuxottica.

Tuttavia, proprio mentre il colosso di Menlo Park si prepara a consolidare la sua posizione sul mercato, un’ombra legale si abbatte sulla partnership.

Solos, un’azienda concorrente specializzata in occhiali smart dotati di intelligenza artificiale, ha ufficialmente intentato una causa contro i due brand, accusandoli di aver costruito il proprio successo attraverso una sistematica violazione di brevetti preesistenti.

Meta vs Solos: le origini del contenzioso e l’accusa di spionaggio industriale

Al centro della controversia legale non vi sarebbe solo una generica somiglianza tra prodotti, ma una vera e propria (presunta) appropriazione di concetti ingegneristici e roadmap di sviluppo.

Secondo quanto riportato nelle documentazioni depositate da Solos, la genesi della tecnologia alla base dei Ray-Ban Meta risalirebbe a una serie di interazioni avvenute anni fa.

Solos sostiene che già nel 2015 alcuni dipendenti di Oakley, marchio sotto l’egida di EssilorLuxottica, siano stati introdotti alle tecnologie proprietarie dell’azienda.

Questi contatti sarebbero proseguiti nel 2017 attraverso molteplici incontri durante i quali Solos avrebbe condiviso visioni strategiche e dettagli tecnici, convinta di un possibile dialogo industriale che si è poi trasformato, secondo l’accusa, in uno sfruttamento indebito di informazioni riservate.

Un dettaglio particolarmente rilevante emerso dalla causa riguarda una figura chiave all’interno di Meta. Priyanka Shekar, attuale product manager presso l’azienda di Mark Zuckerberg, avrebbe pubblicato in passato uno studio di ricerca proprio sugli occhiali Solos durante il suo percorso presso il MIT.

Tale studio citerebbe esplicitamente i brevetti di Solos, fornendo così alla difesa un potenziale “anello di congiunzione” tra le conoscenze accademiche e lo sviluppo dei prodotti commerciali che oggi dominano le vetrine di tutto il mondo.

Un danno miliardario e il rischio per la produzione

L’impatto di questa battaglia legale potrebbe essere devastante per la divisione Reality Labs di Meta.

Solos non si limita a chiedere un riconoscimento intellettuale, ma punta a ottenere risarcimenti per miliardi di dollari, sostenendo che l’infrazione dei brevetti abbia sottratto all’azienda opportunità di business incalcolabili, impedendole di competere ad armi pari in un mercato che essa stessa avrebbe contribuito a inventare.

Oltre al risarcimento economico, Solos mira a ottenere un’ingiunzione che impedisca l’ulteriore vendita degli occhiali intelligenti a marchio Ray-Ban, una mossa che colpirebbe Meta nel momento di massima accelerazione.

La partnership tra Meta ed EssilorLuxottica ha infatti recentemente rivisto i propri piani industriali, ipotizzando addirittura un raddoppio della produzione per soddisfare una domanda che supera costantemente le aspettative.

Se le accuse di Solos dovessero trovare riscontro in tribunale, l’intera strategia di espansione nel settore della realtà estesa (XR) potrebbe subire una brusca frenata, portando a una riconfigurazione forzata dei dispositivi o, nello scenario peggiore, al loro ritiro dal mercato.

Il futuro dell’innovazione indossabile

Se da un lato il pubblico premia la semplicità e il design dei Ray-Ban Meta, dall’altro resta il dubbio etico e legale su quanto di quel design sia frutto di una ricerca originale e quanto derivi invece da una posizione di forza che permette ai giganti del settore di assorbire idee nate in realtà più piccole.

Se Solos riuscirà a dimostrare che la prima generazione di smart glasses Meta è stata effettivamente costruita su concetti brevettati altrui e che tale condotta prosegue con la seconda generazione, si tratterebbe di uno dei casi di violazione della proprietà intellettuale più significativi degli ultimi anni.

Mentre il procedimento legale fa il suo corso, l’industria osserva con attenzione. Il rischio non è solo economico, ma riguarda il ritmo stesso dell’adozione tecnologica.

Una vittoria di Solos potrebbe restituire giustizia a un pioniere del settore, ma potrebbe anche rallentare la diffusione di massa di una tecnologia che, proprio grazie alla potenza distributiva di Meta, stava finalmente uscendo dalla nicchia degli appassionati per diventare un oggetto di uso quotidiano.