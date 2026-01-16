Il mercato smartphone nel 2026 per Xiaomi, OPPO e vivo: rincari e previsioni al ribasso

Il settore globale degli smartphone si sta preparando ad affrontare un 2026 caratterizzato da una forte instabilità, dovuta principalmente al forte aumento dei costi dei componenti chiave. La pressione derivante dalla limitata fornitura di memorie e il rapido innalzamento dei prezzi, iniziato già nella seconda metà del 2025, stanno gravando pesantemente sul mercato.

Il tutto non influenza solo i costi di produzione interni alle aziende, ma si sta già traducendo in un aumento dei prezzi finali per i consumatori, portando a una conseguente contrazione della domanda. In questo scenario, le strategie dei principali produttori cinesi (come Xiaomi, vivo e OPPO) stanno cambiando drasticamente: a mali estremi, estremi rimedi – come si usa dire.

Il 2026 di Xiaomi, OPPO e vivo: ordini di smartphone ridotti fino al 20% in meno e un anno che sembra nero fin dall’inizio

Crediti: Xiaomi

L’impatto della crisi dei componenti è distribuito in modo disomogeneo tra i vari protagonisti del settore, colpendo con particolare durezza i brand che puntano sui volumi di fascia media. Aziende di primo piano come Xiaomi e OPPO avrebbero già provveduto a tagliare gli ordini annuali per il 2026 di oltre il 20%, mentre vivo avrebbe ridotto le proprie previsioni di quasi il 15%. Transsion avrebbe portato il proprio obiettivo sotto la soglia dei 70 milioni di unità.

I tagli riguardano prevalentemente gli smartphone di fascia medio-bassa e i prodotti destinati ai mercati esteri, che risentono maggiormente dell’aumento dei costi delle memorie DRAM e NAND Flash.

Al contrario, colossi come Apple e Samsung sembrano al momento meno vulnerabili a questi rincari diretti, mentre altri brand come Huawei, Lenovo e Honor starebbero cercando di approfittare della situazione per guadagnare nuove quote di mercato.

Le analisi condotte da TrendForce indicano che, nonostante le aziende tech abbiano intenzione di mantenere i piani di produzione stabili per il primo trimestre del 2026, l’effetto dei rincari si manifesterà chiaramente a partire dal secondo trimestre dell’anno.

Reno 15 – Crediti: OPPO

Molti marchi hanno adottato una strategia di acquisto aggressiva delle memorie per prevenire futuri ammanchi o ulteriori picchi di prezzo, accumulando scorte che tuttavia rischiano di trasformarsi in eccedenze di magazzino se le vendite al dettaglio non dovessero migliorare rapidamente.

Per questo motivo, il periodo compreso tra il secondo e il terzo trimestre del 2026 sarà cruciale: le aziende dovranno ricalibrare le rispettive linee di dispositivi, rivedendo le specifiche tecniche e le strategie di prezzo per mitigare l’aumento dei costi. In molti casi, ciò potrebbe portare alla cancellazione di varianti superiori, come i modelli da 1 TB nella fascia medio-alta, o a un generale abbassamento delle specifiche hardware.

Dopo un 2025 positivo per il settore degli smartphone, le previsioni globali sono state drasticamente riviste al ribasso: il calo della produzione su base annua è aumentato dal 2% al 7%.

Secondo gli esperti di IDC, la durata di quella che viene definita una carenza di chip di memoria senza precedenti determinerà l’entità della contrazione del mercato. In questa fase di incertezza, la capacità di controllare la catena di approvvigionamento e di gestire i costi diventerà il vero fattore discriminante per la sopravvivenza e il successo dei produttori, mentre i prezzi medi di vendita continueranno a salire nonostante la flessione delle spedizioni totali.

Il 2026 si prospetta come un anno di profondo cambiamento per l’industria tecnologica, dove la solita corsa alle prestazioni dovrà fare i conti con la realtà economica dei costi di produzione.