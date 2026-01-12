Meizu 22 Air è unico nel suo genere, ma c’è una pessima notizia

Nel corso dell’evento Meizu Fans Spring Festival 2026 il produttore cinese ha mostrato le novità in arrivo e ha svelato alcuni retroscena dal sapore amaro. Sappiamo bene che la categoria degli smartphone ultrasottili non ha fatto breccia nel cuore degli appassionati tech e questo ha avuto un impatto anche sui modelli in uscita.

Meizu 22 Air è stato progettato e poi cancellato e durante l’evento l’azienda ha mostrato sia il design che le peculiarità del suo telefono super sottile – che non vedrà mai la luce.

Meizu 22 Air era in programma ma è stato cancellato: l’azienda spiega il perché e mostra design e caratteristiche

Crediti: Meizu

È da parecchi mesi che si parla di Meizu 22 Air, confermato dallo stesso CEO dell’azienda lo scorso luglio. Tuttavia questo dispositivo non arriverà sul mercato, nonostante i lavori siano stati portati avanti nel corso del tempo.

In realtà la colpa non starebbe nel disinteresse del pubblico verso gli smartphone ultrasottili – che ha decretato diversi flop durante il 2025. Meizu si era prefissata di lanciare il suo dispositivo ma l’aumento dei prezzi delle memorie ha creato degli ostacoli enormi nella pianificazione dei prossimi modelli, portando alla cancellazione del progetto.

Crediti: Meizu

Comunque l’azienda ha voluto mostrare agli appassionati questo telefono perduto, tramite vari render: le immagini mostrano il design del terminale e svelano le sue peculiarità. Il look è chiaramente ispirato a quello di iPhone Air, ma con una declinazione tutta particolare.

Crediti: Meizu

Meizu 22 Air presenta un modulo fotografico orizzontale posizionato nella parte alta della scocca: c’è un doppio sensore, un flash anulare ed una luce LED personalizzabile (con effetto pixel). L’intero modulo può essere smontato e sostituito, in stile Realme GT 8 Pro. La parte inferiore del retro ospita dei pogo PIN che permettono di agganciare accessori come power bank, ventole di raffreddamento, una fotocamera aggiuntiva e altro ancora.

Meizu 22 Next AI Cube

Crediti: Meizu

Durante l’evento, il brand ha presentato anche altri dispositivi – che però vedranno la luce. Meizu 22 Next AI Cube è un nuovo tipo di gadget basato sull’intelligenza artificiale con dimensioni compatte, uno schermo da 4″, connettività 5G e l’interfaccia proprietaria AIOS. Si tratta di un terminale AI autonomo basato sull’automazione vocale e la collaborazione tra agenti.

Ricordiamo che il flagship Meizu 22 è stato annunciato in Cina lo scorso settembre, ma al momento non ci sono indizi in merito ad una possibile uscita internazionale.