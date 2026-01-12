Il Wi-Fi 8 è dietro l’angolo, anche MediaTek ottiene la certificazione FCC

L’azienda taiwanese Sporton, leader nei servizi di test e verifica, ha annunciato di aver completato quello che descrive come il primo processo di certificazione al mondo per il Wi-Fi 8 finalizzato all’ottenimento dell’autorizzazione FCC (Federal Communications Commission) negli Stati Uniti.

In termini pratici, questo annuncio rappresenta una pietra miliare tecnica: indica che la tecnologia sta ufficialmente uscendo dalla fase delle dimostrazioni ingegneristiche controllate per entrare nel complesso iter dei processi di conformità che i dispositivi commerciali devono necessariamente superare prima di arrivare sul mercato.

Wi-Fi 8, un futuro sempre più vicino

Crediti: Canva

Secondo quanto riportato da Sporton, il lavoro di validazione è stato eseguito utilizzando un prototipo Wi-Fi 8 costruito attorno alla piattaforma Filogic 8000 di MediaTek.

Questa piattaforma non è sconosciuta agli addetti ai lavori, essendo stata presentata pubblicamente durante il CES 2026 come il primo chip base di MediaTek per la generazione Wi-Fi 8, progettata per alimentare sia i punti di accesso che i dispositivi client.

Affidabilità oltre la velocità

La notizia della certificazione apre una finestra importante su ciò che il Wi-Fi 8 sta cercando realmente di offrire al mercato. A differenza delle generazioni precedenti, spesso promosse attraverso numeri sensazionali legati alla velocità di picco teorica, il Wi-Fi 8 viene inquadrato con una filosofia diversa, che mette al primo posto l’affidabilità.

L’obiettivo primario di questo nuovo standard è una migliore utilizzazione dello spettro, connessioni più stabili in ambienti densamente popolati e una latenza non solo più bassa, ma soprattutto più costante.

Questi obiettivi rispondono ai problemi reali che gli utenti incontrano quotidianamente. Le difficoltà non emergono in condizioni ideali di laboratorio, ma quando una rete è sovraccarica di dispositivi, circondata da segnali radio concorrenti o costretta a operare ai limiti della copertura.

In tali condizioni, l’esperienza d’uso tende a degradarsi molto prima che la velocità massima teorica del collegamento diventi rilevante. Il Wi-Fi 8 mira a risolvere proprio questi colli di bottiglia, garantendo che la rete rimanga performante anche sotto stress, piuttosto che cercare semplicemente di spingere l’asticella della velocità massima un po’ più in alto.

L’IA Fisica e le applicazioni industriali

La descrizione fornita da Sporton evidenzia l’aspettativa che il Wi-Fi 8 svolga un ruolo chiave nelle implementazioni indoor di quella che viene definita “IA fisica” (Physical AI).

In ambienti come fabbriche avanzate, uffici moderni e abitazioni intelligenti, i sensori, il calcolo edge, l’ automazione e i cicli di controllo in tempo reale traggono enormi benefici da un comportamento wireless prevedibile. La stabilità della connessione diventa quindi un parametro critico, superiore alla pura larghezza di banda.

Il posizionamento strategico delineato dall’azienda suggerisce che il Wi-Fi 8 possa fornire una stabilità di grado industriale negli ambienti interni a un costo inferiore rispetto a molte implementazioni private basate sul 5G.

Tuttavia, viene riconosciuto che un approccio a doppia modalità possa ancora avere senso in scenari più ampi: ad esempio, l’utilizzo delle reti cellulari per la copertura esterna e del Wi-Fi per la gestione degli spazi interni. Questa visione pragmatica posiziona il Wi-Fi 8 come una tecnologia complementare ma essenziale per l’industria 4.0 e l’automazione domestica avanzata.

Un segnale di maturità dell’ecosistema

Come sempre accade con le tecnologie wireless di nuova generazione, il raggiungimento di una pietra miliare relativa alla certificazione FCC non significa automaticamente che i consumatori potranno acquistare router Wi-Fi 8 certificati nel giro di pochi giorni.

Tuttavia, il significato di questo evento è profondo: suggerisce che almeno una catena di fornitura, composta dalla piattaforma in silicio, dalla prontezza del software e dalla metodologia di test, è progredita abbastanza da iniziare a superare gli ostacoli normativi.

Questo rappresenta un segnale precoce ma inequivocabile che l’ecosistema Wi-Fi 8 si sta già spostando dal concetto teorico verso l’esecuzione del prodotto.

L’industria si sta muovendo con decisione, ponendo l’affidabilità e la coerenza come obiettivi principali, preparandosi a lanciare dispositivi che, pur non promettendo solo velocità vertiginose, potrebbero trasformare radicalmente la qualità della nostra esperienza di connessione quotidiana.