MediaTek presenta i nuovi Dimensity 9500s e 8500: AI e gaming al centro di tutto

Progettati per spingere oltre i limiti attuali le prestazioni, l’efficienza energetica e le capacità di intelligenza artificiale, i nuovi Dimensity 9500s e Dimensity 8500 mirano a rafforzare la presenza di MediaTek nei segmenti flagship e premium. I nuovi SoC sono destinati alla fascia alta e medio-alta e già a ridosso dell’annuncio ufficiale sono arrivate le prime conferme, con Xiaomi in cima alla lista.

Dimensity 9500s e 8500 ufficiali: tutte le novità degli ultimi chipset annunciati da MediaTek

Crediti: MediaTek

Il vertice della nuova offerta è rappresentato dal Dimensity 9500s, un SoC realizzato con un processo produttivo a 3 nm che continua sulla scia dell’architettura All Big Core. Il chip octa-core integra un core ultra Cortex-X925 che raggiunge una frequenza di clock di 3,73 GHz, supportato da tre core premium Cortex-X4 e quattro core di performance Cortex-A720.

Per gli appassionati di gaming, l’integrazione della GPU Immortalis-G925 assicura un’esperienza immersiva con supporto avanzato al ray tracing, mentre le tecnologie proprietarie MAGT 3.0 e MFRC 3.0 ottimizzano l’efficienza energetica durante le sessioni di gioco intense, prolungando significativamente la durata della batteria.

Sul fronte multimediale, il processore d’immagine MediaTek Imagiq permette la registrazione video in 8K Dolby Vision HDR e il tracciamento del movimento in tempo reale a 30fps.

L’intelligenza artificiale generativa è l’altro grande pilastro del Dimensity 9500s, grazie a una NPU ottimizzata per il ragionamento multimodale. Tale potenza di calcolo abilita funzioni quotidiane avanzate come il riepilogo automatico di chiamate, riunioni e file, oltre a strumenti di editing fotografico basati su AI.

Anche la connettività raggiunge nuovi standard: il modem 5G Release-17 supporta velocità di downlink fino a 7 Gbps, mentre la tecnologia MediaTek Xtra Range 3.0 estende la portata della connessione Wi-Fi indoor. Una caratteristica particolarmente innovativa è la connessione diretta Bluetooth phone-to-phone, capace di raggiungere una distanza di 5 chilometri.

Il primo smartphone con Dimensity 9500s è stato già confermato: si tratterà di Redmi Turbo 5 Max, in arrivo in Cina nel corso del mese di gennaio – in futuro potrebbe debuttare da noi sotto POCO.

Crediti: MediaTek

Parallelamente, il Dimensity 8500 si propone come la soluzione ideale per il segmento premium, utilizzando un processo a 4 nm e un’architettura CPU con otto core Cortex-A725 che arrivano fino a 3,4G Hz. Il chipset supporta memorie LPDDR5X a 9600 Mbps, garantendo un multitasking rapido e consumi ridotti.

La GPU Mali-G720 integrata offre un incremento delle prestazioni di picco del 25% rispetto alla generazione precedente, riducendo contemporaneamente il consumo energetico del 20%.

Anche in questa fascia, MediaTek ha introdotto il ray tracing per i giochi mobile mainstream e una NPU di ottava generazione che supporta i principali modelli linguistici (LLM) e la generazione di immagini, inclusi algoritmi AI per scatti teleobiettivo ultra-nitidi.